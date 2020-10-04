Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Сельта
Осасуна - Сельта: обзор матча 04 октября 2020
Осасуна
04.10.2020, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 0
Завершен
Сельта
23'
Ф. Ронкалья
76'
Х. Кальери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Сельта
90'
+1
Желтая карточка
Д. Мурильо
Замена
Адриан
️️️️
У. Гарсия
90'
+1
Замена
И. Видаль
️️️️
Ойер
84'
82'
Желтая карточка
М. Родригес
Желтая карточка
Р. Гарсия
82'
82'
Замена
М. Родригес
️️️️
Нолито
ГОЛ! 2:0!
Х. Кальери
Пас отдал
Ф. Ронкалья
76'
73'
Замена
С. Мина
️️️️
Р. Тапиа
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Э. Гальего
64'
Замена
Джони
️️️️
Э. Барха
64'
Желтая карточка
Ойер
60'
60'
Замена
Э. Мор
️️️️
М. Баэса
Желтая карточка
Д. Гарсия
55'
26'
Желтая карточка
Р. Тапиа
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ронкалья
Пас отдал
Э. Барха
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
4
Денис Суарес
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Осасуна
23
Рубен
ВР
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Джони
ЛВ
19
Кике Саверио
ЛВ
10
Аймар Орос
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
32
Асьер Кордоба
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Сельта
13
Яго Домингес
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
10
Габриэль Вейга
ЦП
31
Рауль Бланко
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
22
Мигель Родригес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Эррера
5
Гарсия
15
Гарсия
14
Ронкалья
6
Торро
6
Ойер
21
Перес
14
Гарсия
11
Барха
18
Гальего
9
Кальери
4-1-1-2-2
25
Вильяр
22
Мальо
4
Айду
24
Мурильо
15
Оласа
13
Тапиа
5
Йокушлу
8
Баэса
4
Суарес
3
Нолито
10
Аспас
11
Барха
24
Джони
24
Джони
11
Барха
6
Ойер
22
Видаль
22
Видаль
6
Ойер
18
Гальего
7
Монкайола
7
Монкайола
18
Гальего
15
Гарсия
20
Адриан
20
Адриан
15
Гарсия
8
Баэса
7
Мор
7
Мор
8
Баэса
3
Нолито
22
Родригес
22
Родригес
3
Нолито
13
Тапиа
77
Мина
77
Мина
13
Тапиа
Остались в запасе
Осасуна
Сельта
3
Хуан Крус
ЛЗ
19
Кике Саверио
ЛВ
32
Асьер Кордоба
ЦФ
23
Рубен
ВР
1
Хуан Перес
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
10
Аймар Орос
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
10
Брайс Мендес
ПВ
16
Диего Пампин
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
13
Яго Домингес
ВР
31
Рауль Бланко
ЦП
14
Нестор Араужо
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
3
Хуан Крус
ЛЗ
19
Кике Саверио
ЛВ
32
Асьер Кордоба
ЦФ
23
Рубен
ВР
1
Хуан Перес
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
10
Аймар Орос
ЦП
Остались в запасе
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
10
Брайс Мендес
ПВ
16
Диего Пампин
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
13
Яго Домингес
ВР
31
Рауль Бланко
ЦП
14
Нестор Араужо
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Осасуна - Сельта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Эль Садар
Новости команд
Все
Осасуна
Сельта
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
22 ноября
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
22 ноября
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+