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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Осасуна
Сельта - Осасуна: обзор матча 01 сентября 2012
Сельта
01.09.2012, суббота, 18:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
69'
Я. Аспас
90+4'
М. Бермехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Осасуна
ГОЛ! 2:0!
М. Бермехо
Пас отдал
Тони
90'
+4
83'
Вторая желтая
А. Аррибас
Замена
К. Бустос
️️️️
Я. Аспас
83'
77'
Желтая карточка
Э. Аннан
76'
Замена
К. Сола
️️️️
Х. Льоренте
75'
Желтая карточка
А. Аррибас
Замена
Тони
️️️️
А. Фернандес
73'
70'
Замена
Нино
️️️️
Р. Лоэ
Замена
К. Бельвис
️️️️
Х. Кастро
70'
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
Пас отдал
А. Фернандес
69'
Желтая карточка
А. Туньез
65'
62'
Желтая карточка
М. Фланьо
62'
Замена
Д. Тимор
️️️️
А. Сехудо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Хави Варас
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛП
24
Рауль Лоэ
ОП
6
Энтони Аннан
ЦП
11
Сиси
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
5
Самуэль Ллорка
ЦЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
23
Кристиан Бустос
ЦП
10
Тони
ЦФ
13
Жоан Томас
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
24
Давид Тимор
ОП
8
Лоло
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
9
Кике Сола
ЦФ
11
Нино
ЦФ
4-1-3-2
13
Варас
17
Кастро
5
Туньез
3
Лаго
22
Кабрал
4
Оубинья
7
Крон-Дели
17
Фернандес
14
Лопес
9
Бермехо
10
Аспас
4-1-3-1-1
1
Андрес
2
Бертран
14
Аррибас
4
Фланьо
2
Дамиа
24
Лоэ
16
Сехудо
6
Аннан
14
Лама
11
Сиси
12
Льоренте
17
Фернандес
10
Тони
10
Тони
17
Фернандес
17
Кастро
16
Бельвис
16
Бельвис
17
Кастро
10
Аспас
23
Бустос
23
Бустос
10
Аспас
16
Сехудо
24
Тимор
24
Тимор
16
Сехудо
12
Льоренте
9
Сола
9
Сола
12
Льоренте
24
Лоэ
11
Нино
11
Нино
24
Лоэ
Остались в запасе
Сельта
Осасуна
5
Самуэль Ллорка
ЦЗ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Энрике Де Лукас
ЦП
13
Жоан Томас
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
5
Самуэль Ллорка
ЦЗ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Энрике Де Лукас
ЦП
13
Жоан Томас
ЦФ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Главный тренер
Пако Эррера
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Сельта - Осасуна
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Балаидос
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