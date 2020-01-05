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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Осасуна
Сельта - Осасуна: обзор матча 05 января 2020
Сельта
05.01.2020, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
75'
С. Мина
83'
Л. Авила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Осасуна
Замена
Г. Фернандес
️️️️
Рафинья
88'
Замена
Б. Мендес
️️️️
С. Мина
88'
83'
ГОЛ! 1:1!
Л. Авила
Пас отдал
П. Эступиньян
Желтая карточка
Рафинья
82'
81'
Замена
Х. Вильяр
️️️️
Ойер
81'
Замена
И. Перес
️️️️
Р. Торрес
76'
Желтая карточка
Ойер
ГОЛ! 1:0!
С. Мина
Пас отдал
Д. Айду
75'
73'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Адриан
Замена
Х. Эрнандес
️️️️
П. Систо
70'
Желтая карточка
Ф. Бельтран
62'
52'
Желтая карточка
Д. Брашанац
47'
Желтая карточка
П. Эступиньян
Желтая карточка
К. Васкес
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
12
Рафинья
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
20
Адриан
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Сельта
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
4-4-2
36
Бланко
15
Оласа
4
Айду
4
Костас
20
Васкес
8
Бельтран
12
Рафинья
5
Йокушлу
77
Систо
10
Аспас
77
Мина
3-1-2-2-2
1
Эррера
15
Эрнандес
5
Гарсия
2
Эступиньян
6
Ойер
5
Брашанац
7
Монкайола
10
Торрес
14
Гарсия
6
Авила
20
Адриан
77
Мина
10
Мендес
10
Мендес
77
Мина
12
Рафинья
21
Фернандес
21
Фернандес
12
Рафинья
77
Систо
21
Эрнандес
21
Эрнандес
77
Систо
20
Адриан
20
Ибаньес
20
Ибаньес
20
Адриан
10
Торрес
21
Перес
21
Перес
10
Торрес
6
Ойер
9
Вильяр
9
Вильяр
6
Ойер
Остались в запасе
Сельта
Осасуна
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Остались в запасе
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Сельта - Осасуна
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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