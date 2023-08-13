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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Осасуна
Сельта - Осасуна: обзор матча 13 августа 2023
Сельта
13.08.2023, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 1 тур
0 : 2
Завершен
Осасуна
24'
Р. Гарсия
74'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Осасуна
90'
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
Х. Монкайола
89'
Замена
И. Муньос
️️️️
Л. Торро
Замена
М. Санчес
️️️️
Я. Аспас
82'
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
У. Сотело
81'
Замена
В. Сведберг
️️️️
Ф. Серви
81'
79'
Замена
Л. Авила
️️️️
А. Будимир
79'
Замена
Х. Аресо
️️️️
А. Орос
74'
ГОЛ! 0:2!
М. Гомес
Замена
Г. Вейга
️️️️
Й. Ларсен
73'
67'
Замена
П. Ибаньес
️️️️
Р. Гарсия
Замена
М. Родригес
️️️️
К. Перес
63'
51'
Желтая карточка
Л. Торро
Желтая карточка
У. Нуньес
30'
24'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
10
Франко Серви
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Карлес Перес
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Уго Сотело
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Сельта
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
8
Карлос Дотор
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
23
Мануэль Санчес
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Вильяр
10
Серви
4
Айду
14
Нуньес
30
Мингеса
23
Перес
8
Бельтран
19
Бамба
5
Сотело
10
Аспас
22
Ларсен
4-1-2-2-1
1
Эррера
7
Пенья
5
Гарсия
24
Катена
22
Мохика
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
14
Гарсия
16
Гомес
17
Будимир
22
Ларсен
10
Вейга
10
Вейга
22
Ларсен
5
Сотело
17
де ла Торре
17
де ла Торре
5
Сотело
10
Серви
19
Сведберг
19
Сведберг
10
Серви
23
Перес
22
Родригес
22
Родригес
23
Перес
10
Аспас
23
Санчес
23
Санчес
10
Аспас
6
Торро
8
Муньос
8
Муньос
6
Торро
10
Орос
12
Аресо
12
Аресо
10
Орос
14
Гарсия
19
Ибаньес
19
Ибаньес
14
Гарсия
7
Монкайола
11
Арнайц
11
Арнайц
7
Монкайола
17
Будимир
6
Авила
6
Авила
17
Будимир
Остались в запасе
Сельта
Осасуна
13
Ренато Тапиа
ОП
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Карлос Дотор
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Ренато Тапиа
ОП
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Карлос Дотор
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Сельта - Осасуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Главный судья:
Пабло Гонсалес Фуэртес
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
Okko
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