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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Сельта
Осасуна - Сельта: обзор матча 04 февраля 2024
Осасуна
04.02.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 23 тур
0 : 3
Завершен
Сельта
24'
Й. Ларсен
25'
Л. де ла Торре
90'
А. Дувикас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Сельта
90'
ГОЛ! 0:3!
А. Дувикас
Пас отдал
Жаилсон
87'
Замена
М. Санчес
️️️️
Л. де ла Торре
Желтая карточка
Э. Барха
84'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Р. Гарсия
75'
Замена
Э. Барха
️️️️
Р. Пенья
75'
73'
Замена
Т. Альенде
️️️️
Х. Манкильо
62'
Замена
А. Дувикас
️️️️
Й. Ларсен
Замена
Й. Мохика
️️️️
А. Катена
62'
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
П. Ибаньес
62'
Замена
А. Орос
️️️️
М. Гомес
62'
25'
ГОЛ! 0:2!
Л. де ла Торре
Пас отдал
Й. Ларсен
24'
ГОЛ! 0:1!
Й. Ларсен
Пас отдал
Л. де ла Торре
Желтая карточка
Д. Гарсия
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
(К)
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
(К)
ОП
16
Жаилсон
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Осасуна
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Карлос Дотор
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
21
Тадео Альенде
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Эррера
12
Аресо
5
Гарсия
24
Катена
3
Крус
8
Муньос
7
Пенья
19
Ибаньес
16
Гомес
9
Гарсия
17
Будимир
3-3-3-1
13
Гуаита
14
Нуньес
23
Домингес
30
Мингеса
22
Манкильо
13
Тапиа
23
Ристич
16
Жаилсон
8
Бельтран
17
де ла Торре
22
Ларсен
24
Катена
22
Мохика
22
Мохика
24
Катена
16
Гомес
10
Орос
10
Орос
16
Гомес
9
Гарсия
14
Гарсия
14
Гарсия
9
Гарсия
7
Пенья
11
Барха
11
Барха
7
Пенья
19
Ибаньес
11
Арнайц
11
Арнайц
19
Ибаньес
17
де ла Торре
23
Санчес
23
Санчес
17
де ла Торре
22
Ларсен
9
Дувикас
9
Дувикас
22
Ларсен
22
Манкильо
21
Альенде
21
Альенде
22
Манкильо
Остались в запасе
Осасуна
Сельта
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
25
Иван Вильяр
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Карлос Дотор
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Карлос Дотор
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Осасуна - Сельта
2
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
9
1
Нарушения
10
10
Офсайды
0
2
Количество передач
664
294
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
62
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.09
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Эль Садар
Посещаемость:
20030
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