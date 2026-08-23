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«Осасуна» – «Леванте»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Испании 2026/2027

23 августа 2026 9:42
Осасуна - Леванте
24 авг. 2026, понедельник 20:30 | Испания. Примера, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Победа «Осасуны»
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Матч 2 тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Леванте» пройдет 24 августа 2026 года в Памплоне на стадионе «Эль-Садар». Обе команды пока не имеют очков, но их старт был совершенно разным: хозяева не играли в первом туре из-за переноса, тогда как гости разгромно уступили «Эспаньолу» (0:3). При этом очная статистика на стороне «Осасуны» – 14 побед против 11 у «Леванте». Кто сумеет прервать свои неудачные серии и набрать первые очки – хозяева, которые традиционно сильны дома, или гости, которые попытаются реабилитироваться после разгрома?

Кто победит в матче

«Осасуна» подходит к игре с преимуществом домашнего поля и хорошей очной статистикой. Команда забивает в среднем 1,40 гола за последние пять матчей, а в очных встречах с «Леванте» отличалась в трeх последних играх. Однако оборона хозяев нестабильна: они пропускают в четырeх последних матчах, а в чемпионате у них серия из пяти поражений подряд – это серьeзный психологический груз. В товарищеских матчах «Осасуна» выглядела достойно: победы над «Наполи» (2:1), «Норвичем» (2:1) и «Ипсвичем» (2:1) позволяют надеяться на улучшение игры. Домашняя поддержка и уверенность в матчах с этим соперником должны помочь хозяевам прервать свою неудачную серию в чемпионате.

«Леванте» подходит к матчу после разгромного поражения от «Эспаньола» (0:3), что подорвало уверенность команды. В атаке гости стабильны: в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола, но их оборона также пропускает в четырeх последних матчах. В очных встречах с «Осасуной» у «Леванте» отрицательный баланс, а на выезде они играют нестабильно. В товарищеских матчах были победы над «Кастельоном» (3:1) и «Альбасете» (2:1), но поражения от «Вильярреала» (0:1) и разгром в первом туре указывают на проблемы в защите. Гостям будет сложно переломить ход матча на чужом поле при своей нестабильной обороне и неуверенности после крупного поражения.

Итоговый вывод: несмотря на серию поражений в чемпионате, «Осасуна» имеет преимущество домашнего поля и очной статистики, тогда как «Леванте» приезжает после разгрома и с проблемами в обороне. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 28 очных матчах «Осасуна» одержала 14 побед, «Леванте» – 11, ещe три встречи завершились вничью. При этом на своeм поле «Осасуна» традиционно играет увереннее, а в последних очных матчах хозяева забивали в трeх встречах подряд. Текущая форма «Осасуны» в чемпионате оставляет желать лучшего – пять поражений подряд, но товарищеские матчи показывают, что команда способна забивать. «Леванте» после разгрома от «Эспаньола» выглядит неуверенно, и его оборона регулярно пропускает. Это создаeт предпосылки для победы хозяев, несмотря на их неудачную серию в Ла Лиге.

Личные встречи
Побед - 9 (47%)
Ничьих - 4 (21%)
Побед - 6 (32%)
29
Забитых мячей
17
1.53
В среднем за матч
0.89
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Испания. Примера, 35 тур
Леванте
3 : 2
08.05.2026
Осасуна
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
1 : 1
29.09.2019
Осасуна
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 0
24.08.2026
Леванте
Испания. Примера, 35 тур
Леванте
3 : 2
08.05.2026
Осасуна
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
2 : 0
08.12.2025
Леванте
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
3 : 1
19.03.2022
Леванте
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
0 : 0
05.12.2021
Осасуна
Испания. Примера, 23 тур
Леванте
0 : 1
14.02.2021
Осасуна
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1 : 3
27.09.2020
Леванте
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
2 : 0
24.01.2020
Леванте
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
1 : 1
29.09.2019
Осасуна
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
2 : 0
01.03.2014
Осасуна
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
0 : 1
29.09.2013
Леванте
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
0 : 2
25.02.2013
Осасуна
Испания. Примера, 6 тур
Осасуна
4 : 0
30.09.2012
Леванте
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
0 : 2
25.03.2012
Осасуна
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
2 : 0
30.10.2011
Леванте
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
2 : 1
27.02.2011
Осасуна
Испания. Примера, 6 тур
Осасуна
1 : 1
03.10.2010
Леванте
Испания. Примера, 24 тур
Леванте
2 : 1
17.02.2008
Осасуна
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
4 : 1
26.09.2007
Леванте
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
27
Иньиго Аргибиде
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
(К) ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
24
Тиаго Фернандес
ЛВ
6
Ориоль Рей
ОП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
7
Рохер Бруге
(К) ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Осасуна
31
Rafa Fernandez
ВР
13
Айтор
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
35
Unai Santos
ЦЗ
21
Джонатан Дубасен
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
29
Асьер Осамбела
ЦП
26
Mauro Echegoyen
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Леванте
1
Пабло Куньят
ВР
3
Ifeanyi Ndukwe
ЦЗ
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
33
Marc Santos
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
27
Пако Кортес
ЛВ
5
Уго Сотело
ЦП
6
Daniel Requena
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
24
Виктор Гарсия
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Эррера
24
Катена
5
Эррандо
27
Аргибиде
8
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
16
Гомес
14
Гарсия
23
Бретонес
17
Будимир
4-1-2-2-1
13
Райан
29
Перес
4
де ла Фуэнте
2
Манди
3
Санчес
6
Рей
8
Оласагасти
18
7
Бруге
24
Фернандес
9
Ромеро
14
Гарсия
18
Моро
18
Моро
14
Гарсия
10
Орос
9
Гарсия
9
Гарсия
10
Орос
27
Аргибиде
6
Торро
6
Торро
27
Аргибиде
16
Гомес
11
Барха
11
Барха
16
Гомес
17
Будимир
21
Дубасен
21
Дубасен
17
Будимир
29
Перес
22
Тольян
22
Тольян
29
Перес
24
Фернандес
24
Гарсия
24
Гарсия
24
Фернандес
6
Рей
5
Сотело
5
Сотело
6
Рей
9
Ромеро
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
9
Ромеро
Остались в запасе
Осасуна
Леванте
31
Rafa Fernandez
ВР
13
Айтор
ВР
29
Асьер Осамбела
ЦП
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
35
Unai Santos
ЦЗ
26
Mauro Echegoyen
ЦП
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
1
Пабло Куньят
ВР
8
Карлос Альварес
АП
27
Пако Кортес
ЛВ
3
Ifeanyi Ndukwe
ЦЗ
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
33
Marc Santos
ЦЗ
6
Daniel Requena
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
31
Rafa Fernandez
ВР
13
Айтор
ВР
29
Асьер Осамбела
ЦП
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
35
Unai Santos
ЦЗ
26
Mauro Echegoyen
ЦП
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
8
Карлос Альварес
АП
27
Пако Кортес
ЛВ
3
Ifeanyi Ndukwe
ЦЗ
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
33
Marc Santos
ЦЗ
6
Daniel Requena
ЦП
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Луиш Каштру
Осасуна
Точно не сыграют
Валентен Розье
ПЗ
Леванте
Точно не сыграют
Алехандро Примо
ВР

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Осасуны» в основное время. Домашняя поддержка, преимущество в очных встречах и нестабильность «Леванте» после разгрома делают хозяев фаворитами. Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки в Памплоне. Рекомендуемая ставка – победа «Осасуны» с коэффициентом 1,82. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Леванте» состоится 24 августа 2026 года в Памплоне на стадионе «Эль-Садар» и начнется в 20:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 2».

«Осасуна» – «Леванте»: смотреть онлайн.

1.82
Победа «Осасуны»
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Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Леванте Осасуна
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