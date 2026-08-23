Матч 2 тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Леванте» пройдет 24 августа 2026 года в Памплоне на стадионе «Эль-Садар». Обе команды пока не имеют очков, но их старт был совершенно разным: хозяева не играли в первом туре из-за переноса, тогда как гости разгромно уступили «Эспаньолу» (0:3). При этом очная статистика на стороне «Осасуны» – 14 побед против 11 у «Леванте». Кто сумеет прервать свои неудачные серии и набрать первые очки – хозяева, которые традиционно сильны дома, или гости, которые попытаются реабилитироваться после разгрома?

Кто победит в матче

«Осасуна» подходит к игре с преимуществом домашнего поля и хорошей очной статистикой. Команда забивает в среднем 1,40 гола за последние пять матчей, а в очных встречах с «Леванте» отличалась в трeх последних играх. Однако оборона хозяев нестабильна: они пропускают в четырeх последних матчах, а в чемпионате у них серия из пяти поражений подряд – это серьeзный психологический груз. В товарищеских матчах «Осасуна» выглядела достойно: победы над «Наполи» (2:1), «Норвичем» (2:1) и «Ипсвичем» (2:1) позволяют надеяться на улучшение игры. Домашняя поддержка и уверенность в матчах с этим соперником должны помочь хозяевам прервать свою неудачную серию в чемпионате.

«Леванте» подходит к матчу после разгромного поражения от «Эспаньола» (0:3), что подорвало уверенность команды. В атаке гости стабильны: в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола, но их оборона также пропускает в четырeх последних матчах. В очных встречах с «Осасуной» у «Леванте» отрицательный баланс, а на выезде они играют нестабильно. В товарищеских матчах были победы над «Кастельоном» (3:1) и «Альбасете» (2:1), но поражения от «Вильярреала» (0:1) и разгром в первом туре указывают на проблемы в защите. Гостям будет сложно переломить ход матча на чужом поле при своей нестабильной обороне и неуверенности после крупного поражения.

Итоговый вывод: несмотря на серию поражений в чемпионате, «Осасуна» имеет преимущество домашнего поля и очной статистики, тогда как «Леванте» приезжает после разгрома и с проблемами в обороне. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 28 очных матчах «Осасуна» одержала 14 побед, «Леванте» – 11, ещe три встречи завершились вничью. При этом на своeм поле «Осасуна» традиционно играет увереннее, а в последних очных матчах хозяева забивали в трeх встречах подряд. Текущая форма «Осасуны» в чемпионате оставляет желать лучшего – пять поражений подряд, но товарищеские матчи показывают, что команда способна забивать. «Леванте» после разгрома от «Эспаньола» выглядит неуверенно, и его оборона регулярно пропускает. Это создаeт предпосылки для победы хозяев, несмотря на их неудачную серию в Ла Лиге.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Осасуны» в основное время. Домашняя поддержка, преимущество в очных встречах и нестабильность «Леванте» после разгрома делают хозяев фаворитами. Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки в Памплоне. Рекомендуемая ставка – победа «Осасуны» с коэффициентом 1,82. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Леванте» состоится 24 августа 2026 года в Памплоне на стадионе «Эль-Садар» и начнется в 20:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 2».