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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Леванте
Осасуна - Леванте: обзор матча 27 сентября 2020
Осасуна
27.09.2020, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 3
Завершен
Леванте
38'
Р. Торрес
41'
Г. Мелеро
77'
Р. Марти
81'
Х. Луис Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Леванте
Желтая карточка
Л. Торро
90'
+2
86'
Замена
Д. Гомес
️️️️
М. Мальса
86'
Замена
Н. Радойя
️️️️
Х. Луис Моралес
81'
ГОЛ! 1:3!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Р. Марти
Замена
М. Кардона
️️️️
Р. Навас
79'
77'
ГОЛ! 1:2!
Р. Марти
Пас отдал
Х. Кампанья
Замена
И. Перес
️️️️
Х. Монкайола
75'
Желтая карточка
И. Видаль
74'
74'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
Э. Барди
Замена
Э. Гальего
️️️️
Х. Кальери
74'
69'
Пенальти не реализован!
Р. Марти
63'
Замена
Р. Марти
️️️️
Г. Мелеро
Замена
Джони
️️️️
Адриан
61'
Замена
Л. Торро
️️️️
Р. Торрес
61'
41'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мелеро
Пас отдал
Х. Луис Моралес
ГОЛ! 1:0!
Р. Торрес
Пас отдал
Адриан
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
20
Адриан
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
23
Рубен
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Кике Саверио
ЛВ
24
Джони
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Леванте
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Эррера
3
Крус
5
Гарсия
16
Навас
22
Видаль
6
Ойер
7
Монкайола
14
Гарсия
10
Торрес
9
Кальери
20
Адриан
4-2-2-1-1
13
Айтор
21
Мирамон
21
Рубен Везо
21
Поштиго
18
Клер
11
Мальса
17
Вукчевич
16
Мелеро
20
Кампанья
10
Барди
25
Моралес
10
Торрес
6
Торро
6
Торро
10
Торрес
20
Адриан
24
Джони
24
Джони
20
Адриан
7
Монкайола
21
Перес
21
Перес
7
Монкайола
16
Навас
22
Кардона
22
Кардона
16
Навас
9
Кальери
18
Гальего
18
Гальего
9
Кальери
11
Мальса
99
Гомес
99
Гомес
11
Мальса
10
Барди
19
де Фрутос
19
де Фрутос
10
Барди
25
Моралес
22
Радойя
22
Радойя
25
Моралес
16
Мелеро
9
Марти
9
Марти
16
Мелеро
Остались в запасе
Осасуна
Леванте
19
Кике Саверио
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
1
Хуан Перес
ВР
23
Рубен
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Аймар Орос
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
17
Сон
ПЗ
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
19
Кике Саверио
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
1
Хуан Перес
ВР
23
Рубен
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Аймар Орос
ЦП
Остались в запасе
17
Сон
ПЗ
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Осасуна - Леванте
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Эль Садар
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