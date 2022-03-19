Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Леванте
Осасуна - Леванте: обзор матча 19 марта 2022
Осасуна
19.03.2022, суббота, 20:30
Испания. Примера, 29 тур
3 : 1
Завершен
Леванте
44'
Л. Авила
57'
А. Будимир
64'
Д. Брашанац
76'
Р. Марти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Леванте
85'
Замена
Э. Франкеса
️️️️
Сон
84'
Замена
Х. Мирамон
️️️️
М. Пубиль
Замена
И. Перес
️️️️
Х. Монкайола
77'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Р. Гарсия
77'
Замена
Ойер
️️️️
Д. Брашанац
77'
76'
ГОЛ! 3:1!
Р. Марти
Пас отдал
Р. Сольдадо
75'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Д. Гомес
75'
Замена
А. Кантеро
️️️️
Э. Барди
Замена
Кике
️️️️
А. Будимир
68'
Замена
И. Бенито
️️️️
Л. Авила
68'
ГОЛ! 3:0!
Д. Брашанац
64'
62'
Замена
Д. Гомес
️️️️
М. Касерес
ГОЛ! 2:0!
А. Будимир
Пас отдал
Р. Гарсия
57'
47'
Желтая карточка
М. Пубиль
ГОЛ! 1:0!
Л. Авила
Пас отдал
А. Будимир
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
17
Сон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
18
Пепелу
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
17
Барберо
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Эррера
23
Санчес
3
Крус
5
Гарсия
22
Видаль
6
Торро
7
Монкайола
5
Брашанац
14
Гарсия
6
Авила
17
Будимир
3-3-1-1-2
25
Карденас
44
Пьер
21
Рубен Везо
4
Касерес
17
Сон
11
Мальса
18
Пубиль
18
Пепелу
10
Барди
25
Моралес
9
Марти
5
Брашанац
6
Ойер
6
Ойер
5
Брашанац
7
Монкайола
21
Перес
21
Перес
7
Монкайола
14
Гарсия
10
Торрес
10
Торрес
14
Гарсия
6
Авила
7
Бенито
7
Бенито
6
Авила
17
Будимир
19
Кике
19
Кике
17
Будимир
17
Сон
15
Франкеса
15
Франкеса
17
Сон
18
Пубиль
21
Мирамон
21
Мирамон
18
Пубиль
10
Барди
21
Кантеро
21
Кантеро
10
Барди
4
Касерес
99
Гомес
99
Гомес
4
Касерес
Гомес
9
Сольдадо
9
Сольдадо
Гомес
Остались в запасе
Осасуна
Леванте
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
24
Хави Мартинес
АП
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Айтор
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
24
Хави Мартинес
АП
17
Барберо
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Осасуна - Леванте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Новости команд
Все
Осасуна
Леванте
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+