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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Леванте
Осасуна - Леванте: обзор матча 24 января 2020
Осасуна
24.01.2020, пятница, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
2 : 0
Завершен
Леванте
84'
И. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Леванте
90'
+2
Желтая карточка
Р. Рочина
88'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
ГОЛ! 1:0!
И. Перес
84'
84'
Замена
Эрнани
️️️️
Э. Кабако
80'
Желтая карточка
Х. Кампанья
78'
Замена
Н. Вукчевич
️️️️
Г. Мелеро
Желтая карточка
Д. Брашанац
75'
72'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Б. Майорал
Замена
М. Кардона
️️️️
Р. Торрес
69'
Замена
И. Перес
️️️️
Адриан
69'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
63'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Л. Авила
58'
Желтая карточка
Д. Гарсия
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
20
Адриан
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Леванте
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
27
Эрнани
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
4-2-2-2
1
Эррера
2
Эступиньян
5
Гарсия
15
Эрнандес
22
Видаль
7
Монкайола
5
Брашанац
14
Гарсия
10
Торрес
6
Авила
20
Адриан
3-2-2-1-2
13
Айтор
23
Кабако
21
Рубен Везо
21
Поштиго
21
Мирамон
3
Гарсия
16
Мелеро
20
Кампанья
16
Рочина
9
Майорал
9
Марти
6
Авила
20
Ибаньес
20
Ибаньес
6
Авила
20
Адриан
21
Перес
21
Перес
20
Адриан
10
Торрес
22
Кардона
22
Кардона
10
Торрес
16
Мелеро
17
Вукчевич
17
Вукчевич
16
Мелеро
23
Кабако
27
Эрнани
27
Эрнани
23
Кабако
9
Майорал
25
Моралес
25
Моралес
9
Майорал
Остались в запасе
Осасуна
Леванте
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
9
Хуан Вильяр
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
9
Хуан Вильяр
ЦФ
Остались в запасе
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Осасуна - Леванте
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
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