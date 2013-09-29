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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Леванте
Осасуна - Леванте: обзор матча 29 сентября 2013
Осасуна
29.09.2013, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 1
Завершен
Леванте
88'
Ж. Ксуметра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Леванте
Вторая желтая
А. Сехудо
90'
+1
88'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Ксуметра
Желтая карточка
Ж. Лотье
87'
87'
Пенальти не реализован!
П. Диоп
Желтая карточка
А. Сехудо
86'
Замена
А. Сехудо
️️️️
Сиси
80'
75'
Замена
А. Иваншиц
️️️️
Н. Эль-Жар
Желтая карточка
А. Аррибас
72'
Замена
Мануэль
️️️️
О. Риера
68'
Замена
Х. Нуньес
️️️️
М. Де лас Куэвас
57'
Желтая карточка
Сиси
56'
51'
Замена
И. Эль-Адуа
️️️️
Л. Винтра
46'
Замена
Ж. Ксуметра
️️️️
К. Лелль
Желтая карточка
Ф. Сильва
45'
+1
43'
Желтая карточка
Э. Родас
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
40'
11'
Желтая карточка
Л. Винтра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
33
Франсиско Сильва
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
11
Сиси
АП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
10
Хосе Нуньес
ЦФ
18
Мануэль
ЦФ
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
3
Элойс Нонг
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Андрес
2
Дамиа
4
Лотье
14
Аррибас
2
Бертран
33
Сильва
10
Пуньяль
10
Де лас Куэвас
23
Арментерос
11
Сиси
21
Риера
3-3-1-1-2
1
Навас
19
Лопес
26
Винтра
5
Родас
22
Лелль
18
Диоп
12
Хуанфран
23
Симао
14
Гарсия
25
Эль-Жар
90
Диавара
10
Де лас Куэвас
10
Нуньес
10
Нуньес
10
Де лас Куэвас
21
Риера
18
Мануэль
18
Мануэль
21
Риера
11
Сиси
16
Сехудо
16
Сехудо
11
Сиси
26
Винтра
16
Эль-Адуа
16
Эль-Адуа
26
Винтра
25
Эль-Жар
23
Иваншиц
23
Иваншиц
25
Эль-Жар
22
Лелль
17
Ксуметра
17
Ксуметра
22
Лелль
Остались в запасе
Осасуна
Леванте
13
Асьер Риесго
ВР
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
3
Элойс Нонг
ЦФ
1
Хави Хименес
ВР
18
Сержиу Пинту
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
Остались в запасе
3
Элойс Нонг
ЦФ
1
Хави Хименес
ВР
18
Сержиу Пинту
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Осасуна - Леванте
6
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Эль Садар
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