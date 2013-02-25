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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Осасуна
Леванте - Осасуна: обзор матча 25 февраля 2013
Леванте
25.02.2013, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 25 тур
0 : 2
Завершен
Осасуна
88'
М. Шоджаеи
90+4'
К. Сола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Осасуна
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
К. Сола
Пас отдал
Ф. Пуньяль
88'
ГОЛ! 0:1!
М. Шоджаеи
Пас отдал
Э. Арментерос
84'
Замена
Ф. Пуньяль
️️️️
Ойер
80'
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
М. Де лас Куэвас
76'
Желтая карточка
Р. Гонсалес
73'
Замена
К. Сола
️️️️
Нино
Замена
Д. Дудка
️️️️
Мичел
73'
Замена
Вальдо
️️️️
П. Риос
69'
65'
Желтая карточка
Р. Лоэ
Замена
Х. Баркеро
️️️️
П. Диоп
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Мичел
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
33
Франсиско Сильва
ОП
6
Ойер
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Леванте
26
Серхио Гарабато
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Осасуна
1
Рикарду
ВР
19
Нано
ЛЗ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Кике Сола
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Навас
12
Хуанфран
18
Бальестерос
26
Винтра
4
Наварро
18
Диоп
21
Мичел
10
Иборра
14
Гарсия
16
Риос
9
Мартинс
4-3-1-1-1
1
Андрес
2
Бертран
3
Гонсалес
14
Аррибас
2
Дамиа
33
Сильва
6
Ойер
24
Лоэ
10
Де лас Куэвас
23
Арментерос
11
Нино
21
Мичел
15
Дудка
15
Дудка
21
Мичел
18
Диоп
9
Баркеро
9
Баркеро
18
Диоп
16
Риос
23
Вальдо
23
Вальдо
16
Риос
6
Ойер
10
Пуньяль
10
Пуньяль
6
Ойер
10
Де лас Куэвас
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
10
Де лас Куэвас
11
Нино
9
Сола
9
Сола
11
Нино
Остались в запасе
Леванте
Осасуна
26
Серхио Гарабато
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
1
Рикарду
ВР
19
Нано
ЛЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
26
Серхио Гарабато
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Остались в запасе
1
Рикарду
ВР
19
Нано
ЛЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Леванте - Осасуна
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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