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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Леванте
Осасуна - Леванте: обзор матча 03 октября 2010
Осасуна
03.10.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
72'
В. Пандиани
79'
Г. Серхио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Леванте
Желтая карточка
Д. Лекич
Замена
М. Нельсон
️️️️
А. Дамиа
Замена
К. Вадоч
️️️️
Ф. Сориано
Замена
Х. Надаль
️️️️
Вальдо
ГОЛ! 1:1!
Г. Серхио
Пас отдал
Р. Хорда
Замена
К. Стуани
️️️️
Р. Суарес
ГОЛ! 1:0!
В. Пандиани
Замена
Х.
️️️️
Хиско
Замена
Д. Лекич
️️️️
К. Аранда
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Желтая карточка
Г. Серхио
Желтая карточка
Ф. Сориано
Желтая карточка
К. Аранда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
23
Фернандо Сориано
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
28
Хиско
ПВ
23
Вальдо
ПВ
9
Рафа Хорда
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
6
Джавад Некунам
ЦП
24
Рупер
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
22
Мигель Робусте
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
7
Хиско Надаль
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
3-2-3-2
1
Рикарду
18
Монреаль
4
Фланьо
17
Хосечо
2
Дамиа
20
Хуанфран
17
Камуньяс
10
Пуньяль
23
Сориано
7
Аранда
12
Пандиани
4-2-3-1
1
Рейна
18
Вента
3
Нано
18
Бальестерос
15
Дель Орно
25
Торрес
16
Серхио
23
Вальдо
21
Суарес
28
Хиско
9
Хорда
2
Дамиа
22
Нельсон
22
Нельсон
2
Дамиа
23
Сориано
32
Вадоч
32
Вадоч
23
Сориано
7
Аранда
16
Лекич
16
Лекич
7
Аранда
28
Хиско
20
Хуанлу
20
Хуанлу
28
Хиско
23
Вальдо
7
Надаль
7
Надаль
23
Вальдо
21
Суарес
7
Стуани
7
Стуани
21
Суарес
Остались в запасе
Осасуна
Леванте
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
6
Джавад Некунам
ЦП
24
Рупер
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
78
Густаво Мунуа
ВР
22
Мигель Робусте
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
6
Джавад Некунам
ЦП
24
Рупер
ЦП
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
22
Мигель Робусте
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Осасуна - Леванте
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
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