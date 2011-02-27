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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Осасуна
Леванте - Осасуна: обзор матча 27 февраля 2011
Леванте
27.02.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 25 тур
2 : 1
Завершен
Осасуна
44'
С. Бальестерос
50'
Ф. Кайседо
41'
В. Пандиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Осасуна
Желтая карточка
Д. Лекич
Желтая карточка
В. Иборра
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Кайседо
Замена
К. Вадоч
️️️️
Д. Некунам
Замена
М. Пальярдо
️️️️
Хиско
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Х.
Замена
Д. Лекич
️️️️
М. Шоджаеи
Желтая карточка
Х. Вента
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Г. Мунуа
Замена
Ф. Сориано
️️️️
Х. Кальеха
ГОЛ! 1:1!
С. Бальестерос
Желтая карточка
Хосечо
Желтая карточка
Хуанфран
ГОЛ! 0:1!
В. Пандиани
Пас отдал
М. Шоджаеи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
28
Хиско
ПВ
23
Вальдо
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Осасуна
1
Рикарду
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
8
Лоло
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
3
Нано
ЦЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
23
Фернандо Сориано
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
4-2-3-1
78
Мунуа
15
Дель Орно
12
Хуанфран
18
Бальестерос
18
Вента
10
Иборра
25
Торрес
20
Хуанлу
28
Хиско
23
Вальдо
10
Кайседо
4-4-1-1
1
Рикарду
22
Нельсон
11
Кальеха
17
Хосечо
18
Монреаль
10
Пуньяль
6
Некунам
8
Лоло
17
Камуньяс
8
Шоджаеи
12
Пандиани
28
Хиско
14
Пальярдо
14
Пальярдо
28
Хиско
20
Хуанлу
10
Монтеро
10
Монтеро
20
Хуанлу
10
Кайседо
7
Стуани
7
Стуани
10
Кайседо
11
Кальеха
23
Сориано
23
Сориано
11
Кальеха
6
Некунам
32
Вадоч
32
Вадоч
6
Некунам
8
Шоджаеи
16
Лекич
16
Лекич
8
Шоджаеи
Остались в запасе
Леванте
Осасуна
1
Маноло Рейна
ВР
3
Нано
ЦЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
3
Нано
ЦЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Леванте - Осасуна
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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