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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Осасуна
Леванте - Осасуна: обзор матча 14 февраля 2021
Леванте
14.02.2021, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 23 тур
0 : 1
Завершен
Осасуна
74'
А. Будимир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Осасуна
87'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Х. Монкайола
Замена
Сон
️️️️
Х. Мирамон
86'
82'
Замена
Ойер
️️️️
Р. Гарсия
Пенальти не реализован!
Х. Луис Моралес
79'
Замена
К. Клер
️️️️
А. Гарсия
75'
74'
ГОЛ! 0:1!
А. Будимир
Пас отдал
Э. Барха
71'
Замена
М. Санчес
️️️️
И. Перес
71'
Замена
Э. Барха
️️️️
Р. Торрес
71'
Замена
А. Будимир
️️️️
Х. Кальери
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
Р. Рочина
63'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
С. Леон
63'
Замена
Э. Барди
️️️️
Р. Пьер
63'
Желтая карточка
А. Гарсия
41'
25'
Желтая карточка
Х. Монкайола
9'
Желтая карточка
Х. Кальери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
10
Энис Барди
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Осасуна
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
20
Адриан
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
3-3-1-2
13
Айтор
21
Рубен Везо
44
Пьер
22
Радойя
3
Гарсия
11
Мальса
21
Мирамон
16
Рочина
11
Леон
99
Гомес
4-1-2-2-1
1
Эррера
22
Видаль
5
Гарсия
15
Эрнандес
3
Крус
6
Торро
7
Монкайола
21
Перес
10
Торрес
14
Гарсия
9
Кальери
21
Мирамон
17
Сон
17
Сон
21
Мирамон
16
Рочина
19
де Фрутос
19
де Фрутос
16
Рочина
44
Пьер
10
Барди
10
Барди
44
Пьер
3
Гарсия
18
Клер
18
Клер
3
Гарсия
11
Леон
25
Моралес
25
Моралес
11
Леон
10
Торрес
11
Барха
11
Барха
10
Торрес
21
Перес
23
Санчес
23
Санчес
21
Перес
7
Монкайола
15
Гарсия
15
Гарсия
7
Монкайола
14
Гарсия
6
Ойер
6
Ойер
14
Гарсия
9
Кальери
17
Будимир
17
Будимир
9
Кальери
Остались в запасе
Леванте
Осасуна
8
Шейк Дукур
ОП
25
Дани Карденас
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Хави Мартинес
АП
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
20
Адриан
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
8
Шейк Дукур
ОП
25
Дани Карденас
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
Остались в запасе
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Хави Мартинес
АП
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
20
Адриан
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Леванте - Осасуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
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