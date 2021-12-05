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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Осасуна
Леванте - Осасуна: обзор матча 05 декабря 2021
Леванте
05.12.2021, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 16 тур
0 : 0
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Осасуна
90'
+3
Желтая карточка
Л. Торро
90'
Замена
Ойер
️️️️
Х. Монкайола
90'
Замена
Х. Анхель
️️️️
М. Санчес
Замена
А. Кантеро
️️️️
Х. де Фрутос
88'
Замена
Э. Франкеса
️️️️
К. Клер
88'
73'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Д. Брашанац
69'
Желтая карточка
Д. Брашанац
Замена
Э. Барди
️️️️
Пепелу
67'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Р. Марти
67'
62'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Будимир
62'
Замена
Э. Барха
️️️️
Л. Авила
Замена
М. Мальса
️️️️
Н. Радойя
59'
54'
Желтая карточка
И. Видаль
Желтая карточка
Х. де Фрутос
45'
Желтая карточка
Н. Радойя
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
18
Пепелу
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Леванте
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Никола Вукчевич
ОП
18
Пабло Мартинес
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Осасуна
36
Дарио Рамос
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Барберо
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Карденас
13
Мустафи
21
Рубен Везо
22
Радойя
18
Клер
17
Сон
20
Кампанья
18
Пепелу
19
де Фрутос
25
Моралес
9
Марти
3-3-2-2
1
Эррера
3
Крус
15
Гарсия
5
Гарсия
22
Видаль
6
Торро
23
Санчес
7
Монкайола
5
Брашанац
6
Авила
17
Будимир
22
Радойя
11
Мальса
11
Мальса
22
Радойя
18
Пепелу
10
Барди
10
Барди
18
Пепелу
18
Клер
15
Франкеса
15
Франкеса
18
Клер
19
де Фрутос
21
Кантеро
21
Кантеро
19
де Фрутос
9
Марти
9
Сольдадо
9
Сольдадо
9
Марти
17
Будимир
14
Гарсия
14
Гарсия
17
Будимир
23
Санчес
3
Анхель
3
Анхель
23
Санчес
7
Монкайола
6
Ойер
6
Ойер
7
Монкайола
5
Брашанац
24
Мартинес
24
Мартинес
5
Брашанац
6
Авила
11
Барха
11
Барха
6
Авила
Остались в запасе
Леванте
Осасуна
13
Айтор
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
18
Пабло Мартинес
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
36
Дарио Рамос
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
18
Пабло Мартинес
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Остались в запасе
36
Дарио Рамос
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Леванте - Осасуна
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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