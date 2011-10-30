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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Леванте
Осасуна - Леванте: обзор матча 30 октября 2011
Осасуна
30.10.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 11 тур
2 : 0
Завершен
Леванте
40'
А. Сехудо
44'
Нино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Леванте
Желтая карточка
Вальдо
Желтая карточка
А. Дель Орно
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
Р. Гарсия
Замена
К. Аранда
️️️️
Нано
Желтая карточка
Р. Гарсия
Замена
Р. Суарес
️️️️
Х.
Вторая желтая
А. Сехудо
Замена
Ф. Фаринос
️️️️
В. Иборра
Желтая карточка
В. Иборра
ГОЛ! 2:0!
Нино
Желтая карточка
А. Сехудо
ГОЛ! 1:0!
А. Сехудо
Замена
М. Фланьо
️️️️
Серхио
Замена
А. Дамиа
️️️️
М. Бертран
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
23
Серхио
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
6
Джавад Некунам
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Лоло
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
11
Нино
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
9
Кике Сола
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
15
Франциско Фаринос
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
3-4-3
1
Андрес
23
Серхио
22
Райтала
2
Бертран
6
Некунам
10
Пуньяль
8
Лоло
16
Сехудо
14
Гарсия
6
Бальде
11
Нино
4-2-3-1
78
Мунуа
19
Лопес
18
Бальестерос
3
Нано
15
Дель Орно
25
Торрес
10
Иборра
23
Вальдо
9
Баркеро
20
Хуанлу
2
Коне
2
Бертран
2
Дамиа
2
Дамиа
2
Бертран
23
Серхио
4
Фланьо
4
Фланьо
23
Серхио
14
Гарсия
3
Гонсалес
3
Гонсалес
14
Гарсия
10
Иборра
15
Фаринос
15
Фаринос
10
Иборра
20
Хуанлу
21
Суарес
21
Суарес
20
Хуанлу
3
Нано
7
Аранда
7
Аранда
3
Нано
Остались в запасе
Осасуна
Леванте
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
24
Давид Тимор
ОП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
24
Давид Тимор
ОП
9
Кике Сола
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Осасуна - Леванте
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
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