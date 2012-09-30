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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Леванте
Осасуна - Леванте: обзор матча 30 сентября 2012
Осасуна
30.09.2012, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 6 тур
4 : 0
Завершен
Леванте
55'
Э. Арментерос
82'
Р. Лама
89'
Д. Тимор (П)
90+3'
Нино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Леванте
ГОЛ! 4:0!
Нино
Пас отдал
Э. Арментерос
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Тимор
89'
Замена
К. Сола
️️️️
Х. Льоренте
87'
ГОЛ! 2:0!
Р. Лама
82'
Замена
Р. Лоэ
️️️️
Э. Аннан
80'
Замена
Р. Лама
️️️️
Ойер
78'
73'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Мичел
70'
Желтая карточка
Д. Наварро
67'
Замена
П. Риос
️️️️
Н. Эль-Жар
62'
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
59'
Замена
Т. Гекас
️️️️
П. Диоп
ГОЛ! 1:0!
Э. Арментерос
55'
Желтая карточка
Нано
37'
Желтая карточка
Ойер
28'
17'
Желтая карточка
П. Диоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЛЗ
8
Лоло
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ОП
6
Ойер
ОП
24
Давид Тимор
ОП
16
Альваро Сехудо
ПП
11
Нино
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
19
Нано
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Мичел
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
24
Рауль Лоэ
ОП
5
Хон Эчаиде
ЦП
11
Сиси
АП
9
Кике Сола
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
16
Педро Риос
ПВ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
3-3-1-3
1
Андрес
14
Аррибас
6
Аннан
8
Лоло
23
Арментерос
6
Ойер
24
Тимор
16
Сехудо
19
Нано
12
Льоренте
11
Нино
4-1-2-1-2
78
Мунуа
22
Лелль
4
Наварро
18
Бальестерос
12
Хуанфран
18
Диоп
21
Мичел
10
Иборра
9
Баркеро
9
Мартинс
25
Эль-Жар
6
Аннан
24
Лоэ
24
Лоэ
6
Аннан
6
Ойер
14
Лама
14
Лама
6
Ойер
12
Льоренте
9
Сола
9
Сола
12
Льоренте
21
Мичел
14
Гарсия
14
Гарсия
21
Мичел
25
Эль-Жар
16
Риос
16
Риос
25
Эль-Жар
18
Диоп
33
Гекас
33
Гекас
18
Диоп
Остались в запасе
Осасуна
Леванте
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
5
Хон Эчаиде
ЦП
11
Сиси
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Кейлор Навас
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
5
Хон Эчаиде
ЦП
11
Сиси
АП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Осасуна - Леванте
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эль Садар
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