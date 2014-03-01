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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Осасуна
Леванте - Осасуна: обзор матча 01 марта 2014
Леванте
01.03.2014, суббота, 21:00
Испания. Примера, 26 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
4'
П. Диоп
42'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Осасуна
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
Д. Баррал
90'
+2
Желтая карточка
П. Диоп
90'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Р. Гарсия
82'
80'
Замена
Нино
️️️️
Р. Торрес
Желтая карточка
Р. Гарсия
78'
Замена
П. Лопес
️️️️
А. Иваншиц
75'
68'
Желтая карточка
Ф. Сильва
65'
Замена
К. Акунья
️️️️
А. Дамиа
Красная карточка
В. Касадесус
60'
58'
Желтая карточка
А. Дамиа
Желтая карточка
Ж. Симао
52'
48'
Замена
К. Лобато
️️️️
Лоло
ГОЛ! 2:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
Хуанфран
42'
36'
Желтая карточка
Ойер
Желтая карточка
Д. Баррал
12'
ГОЛ! 1:0!
П. Диоп
Пас отдал
А. Иваншиц
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
33
Франсиско Сильва
ОП
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
11
Кристиан Лобато
ЦП
11
Нино
ЦФ
7
Карлос Акунья
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Навас
15
Карабелас
4
Наварро
26
Винтра
12
Хуанфран
18
Диоп
23
Симао
23
Иваншиц
14
Гарсия
18
Баррал
11
Касадесус
3-2-2-2-1
1
Андрес
4
Лотье
14
Аррибас
2
Дамиа
33
Сильва
6
Ойер
16
Сехудо
8
Лоло
10
Торрес
23
Арментерос
21
Риера
23
Иваншиц
19
Лопес
19
Лопес
23
Иваншиц
14
Гарсия
22
Сиссоко
22
Сиссоко
14
Гарсия
18
Баррал
90
Диавара
90
Диавара
18
Баррал
8
Лоло
11
Лобато
11
Лобато
8
Лоло
10
Торрес
11
Нино
11
Нино
10
Торрес
2
Дамиа
7
Акунья
7
Акунья
2
Дамиа
Остались в запасе
Леванте
Осасуна
1
Хави Хименес
ВР
18
Сержиу Пинту
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
18
Сержиу Пинту
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Леванте - Осасуна
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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