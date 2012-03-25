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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Осасуна
Леванте - Осасуна: обзор матча 25 марта 2012
Леванте
25.03.2012, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 30 тур
0 : 2
Завершен
Осасуна
16'
Р. Гарсия
79'
Нино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Осасуна
Замена
Ю. Райтала
️️️️
М. Бертран
Желтая карточка
Роверсио
Замена
Ф. Фаринос
️️️️
В. Иборра
ГОЛ! 0:2!
Нино
Пас отдал
Р. Гарсия
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
Замена
Р. Лама
️️️️
Мануэль
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Вальдо
Замена
Р. Суарес
️️️️
Х. Торрес
Замена
Лоло
️️️️
А. Сехудо
Желтая карточка
Х. Торрес
Желтая карточка
Р. Гарсия
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
Нино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
15
Роверсио
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
18
Мануэль
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
15
Франциско Фаринос
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
8
Лоло
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
4-2-2-2
78
Мунуа
12
Хуанфран
22
Кабрал
18
Бальестерос
18
Вента
25
Торрес
10
Иборра
9
Баркеро
23
Вальдо
5
Геззаль
2
Коне
4-1-2-3
1
Андрес
2
Бертран
4
Фланьо
15
Роверсио
2
Дамиа
24
Лоэ
16
Сехудо
10
Пуньяль
11
Нино
14
Гарсия
18
Мануэль
10
Иборра
15
Фаринос
15
Фаринос
10
Иборра
25
Торрес
21
Суарес
21
Суарес
25
Торрес
23
Вальдо
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
23
Вальдо
2
Бертран
22
Райтала
22
Райтала
2
Бертран
16
Сехудо
8
Лоло
8
Лоло
16
Сехудо
18
Мануэль
14
Лама
14
Лама
18
Мануэль
Остались в запасе
Леванте
Осасуна
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
13
Асьер Риесго
ВР
23
Серхио
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
23
Серхио
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Леванте - Осасуна
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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