08.05.2026, пятница, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
Испания. Примера, 35 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Леванте
Леванте
4-1-2-1-2
13
Райан
3
Санчес
4
де ла Фуэнте
2
Морено
22
Тольян
6
Рей
8
Оласагасти
18
Мартинес
26
Тунде
19
Эспи
24
Гарсия
3-1-2-2-2
1
Эррера
19
Розье
22
Бойомо
24
Катена
8
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
14
Гарсия
17
Будимир
18
Моро
4
де ла Фуэнте
28
Маттурро
28
Маттурро
4
де ла Фуэнте
3
Санчес
23
23
3
Санчес
26
Тунде
7
Бруге
7
Бруге
26
Тунде
24
Гарсия
25
Моралес
25
Моралес
24
Гарсия
18
Мартинес
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
18
Мартинес
10
Орос
13
Айтор
13
Айтор
10
Орос
8
Муньос
6
Торро
6
Торро
8
Муньос
18
Моро
29
Осамбела
29
Осамбела
18
Моро
14
Гарсия
7
Бенито
7
Бенито
14
Гарсия
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
Остались в запасе
Леванте
Осасуна
1
Пабло Куньят
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
8
Уго Рагубер
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
22
Хави Галан
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
27
Иньиго Аргибиде
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
8
Уго Рагубер
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Остались в запасе
22
Хави Галан
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
27
Иньиго Аргибиде
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Алессио Лиски
Леванте
Точно не сыграют
Осасуна
Точно не сыграют
Статистика матча Леванте - Осасуна
2
1
Всего ударов по воротам
35
5
Удары в створ
12
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
15
1
Нарушения
11
13
Офсайды
1
0
Количество передач
512
267
Сейвы
2
9
Точность передач %
87
73
Удары мимо ворот
15
2
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
21
2
Удары из-за пределов штрафной
14
3
xG (ожидаемые голы)
3.22
0.63
xGP (предотвращенные голы)
1.48
1.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Осасуны», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»