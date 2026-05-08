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  • «Леванте» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

«Леванте» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

8 мая, 20:50
Леванте
08.05.2026, пятница, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
3 : 2
Завершен
Осасуна
35' В. Гарсия 37' В. Гарсия 90' К. Этта-Эйонг
3' Д. Тольян (АГ) 11' А. Будимир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
18
Пабло Мартинес
(К) ЦП
26
Карим Тунде
ПВ
24
Виктор Гарсия
ЦФ
19
Карлос Эспи
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
(К) ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Леванте
1
Пабло Куньят
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
27
Пако Кортес
ЛВ
8
Уго Рагубер
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
14
Икер Лосада
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
27
Иньиго Аргибиде
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
29
Асьер Осамбела
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Райан
3
Санчес
4
де ла Фуэнте
2
Морено
22
Тольян
6
Рей
8
Оласагасти
18
Мартинес
26
Тунде
19
Эспи
24
Гарсия
3-1-2-2-2
1
Эррера
19
Розье
22
Бойомо
24
Катена
8
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
14
Гарсия
17
Будимир
18
Моро
4
де ла Фуэнте
28
Маттурро
28
Маттурро
4
де ла Фуэнте
3
Санчес
23
23
3
Санчес
26
Тунде
7
Бруге
7
Бруге
26
Тунде
24
Гарсия
25
Моралес
25
Моралес
24
Гарсия
18
Мартинес
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
18
Мартинес
10
Орос
13
Айтор
13
Айтор
10
Орос
8
Муньос
6
Торро
6
Торро
8
Муньос
18
Моро
29
Осамбела
29
Осамбела
18
Моро
14
Гарсия
7
Бенито
7
Бенито
14
Гарсия
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
Остались в запасе
Леванте
Осасуна
1
Пабло Куньят
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
8
Уго Рагубер
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
22
Хави Галан
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
27
Иньиго Аргибиде
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
8
Уго Рагубер
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Остались в запасе
22
Хави Галан
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
27
Иньиго Аргибиде
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Алессио Лиски
Леванте
Точно не сыграют
Карлос Альварес
АП
Кервин Арриага
ОП
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
Алехандро Примо
ВР
Иван Ромеро
ЦФ
Осасуна
Точно не сыграют
Виктор Муньос
ЛВ
Статистика матча Леванте - Осасуна
2
1
Всего ударов по воротам
35
5
Удары в створ
12
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
15
1
Нарушения
11
13
Офсайды
1
0
Количество передач
512
267
Сейвы
2
9
Точность передач %
87
73
Удары мимо ворот
15
2
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
21
2
Удары из-за пределов штрафной
14
3
xG (ожидаемые голы)
3.22
0.63
xGP (предотвращенные голы)
1.48
1.48

Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Осасуны», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте»«Осасуна»

«Леванте» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Леванте
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