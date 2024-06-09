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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Калуга - Торпедо Миасс
Калуга - Торпедо Миасс: обзор матча 09 июня 2024
Калуга
09.06.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
1 : 3
Завершен
Торпедо Миасс
90+2'
И. Козлов
13'
В. Шпитальный
26'
В. Ульяновский
58'
В. Шпитальный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Калуга - Торпедо Миасс
ГОЛ! 1:3!
И. Козлов
Пас отдал
Д. Захаров
90'
+2
90'
Желтая карточка
Д. Кузьмин
88'
Замена
А. Емельянов
️️️️
А. Амелин
88'
Замена
М. Аквазба
️️️️
В. Шпитальный
88'
Замена
М. Гайдамак
️️️️
Е. Станиславчук
75'
Замена
А. Давыденко
️️️️
В. Ульяновский
63'
Желтая карточка
А. Амелин
61'
Замена
С. Черепанов
️️️️
А. Тушин
Замена
Б. Рогочий
️️️️
Е. Игнатович
61'
58'
ГОЛ! 0:3!
В. Шпитальный
Пас отдал
В. Ульяновский
53'
Желтая карточка
Е. Лопатько
Замена
М. Ставцев
️️️️
Т. Абдрашитов
46'
Замена
Д. Князев
️️️️
А. Голубцов
46'
26'
ГОЛ! 0:2!
В. Ульяновский
Пас отдал
Е. Поздняков
13'
ГОЛ! 0:1!
В. Шпитальный
Пас отдал
Е. Станиславчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Калуга
74
Павел Ковалёв
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
26
Илья Клементьев
ЦЗ
29
Евгений Игнатович
ЦЗ
21
Иван Рапаков
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
28
Данил Новиков
АП
43
Александр Голубцов
АП
99
Данил Полях
ПВ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Торпедо Миасс
27
Роман Ковалев
ВР
3
Эдуард Рубчинский
ЦЗ
5
Евгений Лопатько
ЦЗ
6
Егор Поздняков
ОП
13
Артем Тушин
ЦП
6
Алексей Амелин
АП
74
Ефим Станиславчук
АП
22
Дмитрий Кузьмин
АП
7
Денис Замятин
ПВ
21
Владимир Ульяновский
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федоров
Калуга
23
Артем Герасимов
ВР
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
46
Владислав Васильев
ЦЗ
11
Вадим Карев
ЛВ
18
Денис Романюк
ЛВ
20
Роберт Кортяев
ЛВ
8
Даниил Князев
ЦП
23
Александр Бастрыкин
ЦП
9
Дмитрий Захаров
ПВ
27
Артур Уваров
ЦФ
57
Максим Ставцев
ЦФ
Торпедо Миасс
1
Алексей Поляков
ВР
69
Семен Черепанов
ЦЗ
21
Александр Давыденко
ЛВ
18
Михаил Гайдамак
ЦП
17
Марк Аквазба
АП
8
Алексей Емельянов
АП
4-1-3-2
74
Ковалёв
84
Гуца
26
Клементьев
29
Игнатович
21
Рапаков
6
Козлов
28
Новиков
43
Голубцов
99
Полях
99
Каменщиков
41
Абдрашитов
2-1-1-3-3
27
Ковалев
3
Рубчинский
5
Лопатько
6
Поздняков
13
Тушин
7
Замятин
22
Кузьмин
74
Станиславчук
9
Шпитальный
21
Ульяновский
6
Амелин
Новиков
9
Захаров
9
Захаров
Новиков
41
Абдрашитов
57
Ставцев
57
Ставцев
41
Абдрашитов
43
Голубцов
8
Князев
8
Князев
43
Голубцов
29
Игнатович
23
Рогочий
23
Рогочий
29
Игнатович
13
Тушин
69
Черепанов
69
Черепанов
13
Тушин
74
Станиславчук
18
Гайдамак
18
Гайдамак
74
Станиславчук
9
Шпитальный
17
Аквазба
17
Аквазба
9
Шпитальный
6
Амелин
8
Емельянов
8
Емельянов
6
Амелин
21
Ульяновский
21
Давыденко
21
Давыденко
21
Ульяновский
Остались в запасе
Калуга
Торпедо Миасс
27
Артур Уваров
ЦФ
11
Вадим Карев
ЛВ
18
Денис Романюк
ЛВ
23
Александр Бастрыкин
ЦП
46
Владислав Васильев
ЦЗ
23
Артем Герасимов
ВР
20
Роберт Кортяев
ЛВ
Главный тренер
Михаил Белов
1
Алексей Поляков
ВР
Главный тренер
Владимир Федоров
Остались в запасе
27
Артур Уваров
ЦФ
11
Вадим Карев
ЛВ
18
Денис Романюк
ЛВ
23
Александр Бастрыкин
ЦП
46
Владислав Васильев
ЦЗ
23
Артем Герасимов
ВР
20
Роберт Кортяев
ЛВ
Остались в запасе
1
Алексей Поляков
ВР
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Владимир Федоров
Статистика матча Калуга - Торпедо Миасс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
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2 : 1
08.11.2026
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2 : 2
31.10.2026
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Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Торпедо Миасс
1 : 0
10.10.2026
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Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Торпедо Миасс
3 : 1
13.09.2026
Иртыш
Информация о матче
Главный судья:
Богдан Головко
(Волгоград)
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