9 ноября в 17-м туре Дивизиона А Второй лиги России сыграют «Волгарь» и московское «Динамо-2». Игра состоится в Астрахани, начало – в 17:00 (мск).

«Волгарь»

Команда Юрия Юхневича располагается на 2-й позиции, набрав 28 очков. «Волгарь» добыл 8 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 16:10.

Последние результаты «Волгаря»:

02.11.25 «Волгарь» – «Ленинградец» – 0:0;

25.10.25 «Текстильщик» – «Волгарь» – 1:0;

19.10.25 «Волгарь» – «МАшук-КМВ» – 2:0.

«Динамо-2» Москва

Москвичи набрали 10 очков и занимают последнее место в таблице. Подопечные Павла Алпатова добыли 1 победу, 7 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 8:35.

Предыдущие результаты «Динамо-2»:

05.11.25 «Динамо-2» – «Текстильщик» – 0:4;

02.11.25 «Велес» – «Динамо-2» – 5:0;

25.10.25 «Динамо-2» – «Ленинградец» – 0:2.

Очные встречи

14.09.25 «Динамо-2» – «Волгарь» – 1:1.

Прогноз на матч «Волгарь» – «Динамо-2» Москва

«Динамо-2» откровенно доигрывает сезон – последние 4 матча команда проиграла с общим счетом 0:13. «Волгарь» борется за первое место в группе, поэтому хозяевам как воздух нужна победа. Полагаем, у подопечных Юхневича не возникнет проблем с набором 3 очков.

Прогноз – Ф1 (-1,5) с кф. 1.85.