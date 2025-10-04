Введите ваш ник на сайте
«Волгарь» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 2.25

04 октября 2025 11:24
Волгарь - Велес
05 окт. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 12 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Волгаря»
Сделать ставку

5 октября в Астрахани пройдет матч 12-го тура Второй лиги А, где местный «Волгарь» примет «Велес». Команды находятся в разной форме: хозяева демонстрируют стабильность и надeжность в обороне, а гости ищут пути к возвращению в верхнюю часть таблицы. Матч обещает быть плотным и напряжeнным, с минимумом ошибок в защите.

«Волгарь»

Коллектив из Астрахани проводит сильный отрезок сезона, не проигрывая пять матчей подряд. Команда уверенно контролирует игру и пропускает крайне редко – всего два мяча за последние пять встреч. Победа над «Тюменью» (1:0) показала зрелость и надeжность оборонительных действий. «Волгарь» делает ставку на баланс между обороной и атакой, редко уступая инициативу сопернику.

«Велес»

Столичный клуб не может выиграть уже три матча подряд, однако сохраняет атакующую активность – восемь голов за пять игр. Проблема команды – нестабильная защита, которая часто допускает позиционные ошибки. На выезде «Велес» чувствует себя увереннее, что подтверждается серией без поражений в девяти гостевых встречах, и именно это может помочь вернуть уверенность.

Факты о командах

«Волгарь»

  • Не проигрывает в пяти последних матчах
  • В среднем: 1.00 забитого и 0.40 пропущенного за игру
  • Забивает в семи матчах подряд

«Велес»

  • Не может победить три матча подряд
  • В среднем: 1.60 забитого и 1.20 пропущенного за игру
  • Забивает в семи из девяти последних матчей

Личные встречи
42% (5)
17% (2)
42% (5)
11
Забитых мячей
10
0.92
В среднем за матч
0.83
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 12 тур
Волгарь
1 : 0
05.10.2025
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
Велес
1 : 0
10.08.2025
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Велес
0 : 1
27.04.2025
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Волгарь
0 : 0
09.03.2025
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Волгарь
0 : 2
03.11.2024
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Велес
1 : 1
08.09.2024
Волгарь
Россия. Первая лига, 28 тур
Волгарь
2 : 1
22.04.2023
Велес
Россия. Первая лига, 12 тур
Велес
1 : 3
01.10.2022
Волгарь
Россия. ФНЛ, 33 тур
Велес
0 : 2
16.04.2022
Волгарь
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волгарь
0 : 1
03.10.2021
Велес
Россия. ФНЛ, 23 тур
Велес
1 : 0
21.11.2020
Волгарь
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
1 : 2
12.08.2020
Велес
Показать все

Прогноз на матч «Волгарь» – «Велес»

Встреча обещает упорную борьбу. «Волгарь» сильнее в организации и обороне, в то время как «Велес» полагается на быстрые переходы и стандарты. Хозяева стабильно набирают очки и редко допускают ошибки у своих ворот, что делает их фаворитом матча. «Велес» способен создать угрозы, но вряд ли сломает оборонительный блок соперника. Ожидается сдержанная игра с небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Волгаря» – коэффициент 2.25
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

2.25
Победа «Волгаря»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Велес Волгарь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
