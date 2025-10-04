5 октября в Астрахани пройдет матч 12-го тура Второй лиги А, где местный «Волгарь» примет «Велес». Команды находятся в разной форме: хозяева демонстрируют стабильность и надeжность в обороне, а гости ищут пути к возвращению в верхнюю часть таблицы. Матч обещает быть плотным и напряжeнным, с минимумом ошибок в защите.

«Волгарь»

Коллектив из Астрахани проводит сильный отрезок сезона, не проигрывая пять матчей подряд. Команда уверенно контролирует игру и пропускает крайне редко – всего два мяча за последние пять встреч. Победа над «Тюменью» (1:0) показала зрелость и надeжность оборонительных действий. «Волгарь» делает ставку на баланс между обороной и атакой, редко уступая инициативу сопернику.

«Велес»

Столичный клуб не может выиграть уже три матча подряд, однако сохраняет атакующую активность – восемь голов за пять игр. Проблема команды – нестабильная защита, которая часто допускает позиционные ошибки. На выезде «Велес» чувствует себя увереннее, что подтверждается серией без поражений в девяти гостевых встречах, и именно это может помочь вернуть уверенность.

Факты о командах

«Волгарь»

Не проигрывает в пяти последних матчах

В среднем: 1.00 забитого и 0.40 пропущенного за игру

Забивает в семи матчах подряд

«Велес»

Не может победить три матча подряд

В среднем: 1.60 забитого и 1.20 пропущенного за игру

Забивает в семи из девяти последних матчей

Прогноз на матч «Волгарь» – «Велес»

Встреча обещает упорную борьбу. «Волгарь» сильнее в организации и обороне, в то время как «Велес» полагается на быстрые переходы и стандарты. Хозяева стабильно набирают очки и редко допускают ошибки у своих ворот, что делает их фаворитом матча. «Велес» способен создать угрозы, но вряд ли сломает оборонительный блок соперника. Ожидается сдержанная игра с небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки