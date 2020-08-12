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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Велес
Волгарь - Велес: обзор матча 12 августа 2020
Волгарь
12.08.2020, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 2
Завершен
Велес
45+3'
А. Гасилин (П)
9'
И. Стефанович
27'
И. Климов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Велес
86'
Замена
Д. Поляков
️️️️
Н. Кирсанов
Желтая карточка
Н. Замалиев
82'
Замена
Ю. Пугачев
️️️️
Д. Воробьев
81'
73'
Замена
А. Баев
️️️️
И. Стефанович
Желтая карточка
Д. Воробьев
65'
Замена
А. Погосов
️️️️
Д. Корнюшин
65'
63'
Замена
А. Кахидзе
️️️️
М. Майга
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
А. Павлишин
60'
Замена
В. Сергеев
️️️️
А. Гасилин
58'
52'
Замена
К. Родионов
️️️️
А. Галоян
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Болонин
46'
45'
+4
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Гасилин
45'
+3
27'
ГОЛ! 0:2!
И. Климов
9'
ГОЛ! 0:1!
И. Стефанович
Желтая карточка
А. Болонин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
13
Наиль Замалиев
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Велес
93
Алексей Городовой
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
6
Руслан Фищенко
ОП
21
Артур Галоян
АП
10
Никита Кирсанов
АП
9
Артем Максименко
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
20
Артур Сагитов
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Данила Поляков
ЦП
59
Никита Макаров
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
21
Алексей Баев
ЦФ
4-2-2-2
23
Антипин
44
Журавлев
22
Хомуха
69
Козлов
44
Корнюшин
13
Замалиев
7
Павлишин
11
Болонин
52
Лобкарев
10
Воробьев
19
Гасилин
4-2-3-1
93
Городовой
20
Малания
3
Ботака-Иобома
80
Климов
17
Котов
8
Майга
6
Фищенко
9
Максименко
10
Кирсанов
21
Галоян
23
Стефанович
11
Болонин
13
Бутенко
13
Бутенко
11
Болонин
19
Гасилин
14
Сергеев
14
Сергеев
19
Гасилин
44
Корнюшин
24
Погосов
24
Погосов
44
Корнюшин
7
Павлишин
20
Полубояринов
20
Полубояринов
7
Павлишин
10
Воробьев
10
Пугачев
10
Пугачев
10
Воробьев
23
Стефанович
21
Баев
21
Баев
23
Стефанович
10
Кирсанов
8
Поляков
8
Поляков
10
Кирсанов
8
Майга
24
Кахидзе
24
Кахидзе
8
Майга
21
Галоян
22
Родионов
22
Родионов
21
Галоян
Остались в запасе
Волгарь
Велес
30
Дмитрий Саганович
ВР
8
Андрей Мендель
ОП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
20
Артур Сагитов
ЦФ
5
Александр Осипов
ОП
13
Петр Косаревский
ВР
59
Никита Макаров
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
8
Андрей Мендель
ОП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
20
Артур Сагитов
ЦФ
Остались в запасе
5
Александр Осипов
ОП
13
Петр Косаревский
ВР
59
Никита Макаров
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Волгарь - Велес
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Стадион:
Центральный
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