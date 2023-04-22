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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Велес
Волгарь - Велес: обзор матча 22 апреля 2023
Волгарь
22.04.2023, суббота, 16:30
Россия. Первая лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Велес
6'
Д. Козлов
77'
К. Муллин
86'
И. Логуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Велес
89'
Желтая карточка
В. Почивалин
88'
Желтая карточка
Е. Макеев
86'
ГОЛ! 2:1!
И. Логуа
Замена
К. Косарев
️️️️
Д. Липовой
83'
82'
Желтая карточка
Д. Дибиргаджиев
ГОЛ! 2:0!
К. Муллин
77'
75'
Замена
И. Логуа
️️️️
О. Смирнов
Замена
И. Ращеня
️️️️
Д. Талалай
72'
59'
Замена
А. Бацуев
️️️️
М. Бокоев
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Делькин
57'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
А. Павлишин
57'
46'
Замена
К. Кертанов
️️️️
Е. Песиков
Замена
Д. Ведерников
️️️️
В. Царукян
46'
36'
Желтая карточка
П. Косаревский
Желтая карточка
Н. Печенкин
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Козлов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Алексей Павлишин
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
17
Самину Абдуллахи
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
77
Олег Смирнов
ПВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
11
Александр Носов
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
3-2-3-2
81
Смирнов
4
Локтионов
6
Печенкин
69
Козлов
7
Павлишин
8
Талалай
9
Липовой
80
Царукян
31
Ткачук
43
Гилязетдинов
90
Делькин
3-3-1-2-1
13
Косаревский
40
Безчаснюк
19
Бокоев
2
Михайленко
34
Макеев
17
Абдуллахи
13
Почивалин
18
Кабахидзе
77
Смирнов
9
Песиков
9
Дибиргаджиев
8
Талалай
4
Ращеня
4
Ращеня
8
Талалай
80
Царукян
3
Ведерников
3
Ведерников
80
Царукян
7
Павлишин
7
Смирнов
7
Смирнов
7
Павлишин
90
Делькин
9
Муллин
9
Муллин
90
Делькин
9
Липовой
22
Косарев
22
Косарев
9
Липовой
77
Смирнов
7
Логуа
7
Логуа
77
Смирнов
19
Бокоев
95
Бацуев
95
Бацуев
19
Бокоев
9
Песиков
18
Кертанов
18
Кертанов
9
Песиков
Остались в запасе
Волгарь
Велес
1
Владислав Ямпольский
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
11
Александр Носов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
1
Владислав Ямпольский
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
11
Александр Носов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Волгарь - Велес
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Помощники судьи:
Дмитрий Семенов (Петрозаводск)
Денис Мирошник (Ставрополь)
Резервный судья:
Данил Ткаченко (Москва)
Делегат:
Руслан Киселев (Томск)
Инспектор:
Сергей Талагаев (Московская область)
Стадион:
Центральный
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