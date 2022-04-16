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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Волгарь
Велес - Волгарь: обзор матча 16 апреля 2022
Велес
16.04.2022, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
0 : 2
Завершен
Волгарь
23'
И. Стефанович
37'
А. Симонян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Волгарь
86'
Замена
Д. Лесников
️️️️
А. Носов
Желтая карточка
Р. Мальцев
81'
Замена
Р. Мальцев
️️️️
А. Вульфов
77'
77'
Замена
И. Ращеня
️️️️
Н. Капленко
77'
Замена
К. Косарев
️️️️
И. Стефанович
71'
Замена
А. Погосов
️️️️
А. Юсупов
Замена
И. Логуа
️️️️
И. Воробьев
61'
53'
Желтая карточка
А. Носов
37'
ГОЛ! 0:2!
А. Симонян
23'
ГОЛ! 0:1!
И. Стефанович
Желтая карточка
А. Вульфов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
96
Александр Вульфов
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
21
Алексей Баев
ЦП
10
Артем Симонян
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Велес
16
Даниил Власов
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
10
Данила Ежков
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Косаревский
35
Прищепа
4
Самуэль
24
Кахидзе
8
Майга
96
Вульфов
18
Кабахидзе
21
Галоян
18
Кертанов
95
Воробьев
99
Саркисян
3-1-2-1-3
81
Смирнов
4
Локтионов
69
Козлов
85
Морозов
8
Капленко
7
Павлишин
21
Баев
10
Симонян
11
Носов
10
Юсупов
23
Стефанович
96
Вульфов
96
Мальцев
96
Мальцев
96
Вульфов
95
Воробьев
7
Логуа
7
Логуа
95
Воробьев
10
Юсупов
24
Погосов
24
Погосов
10
Юсупов
8
Капленко
4
Ращеня
4
Ращеня
8
Капленко
23
Стефанович
22
Косарев
22
Косарев
23
Стефанович
11
Носов
17
Лесников
17
Лесников
11
Носов
Остались в запасе
Велес
Волгарь
16
Даниил Власов
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
10
Данила Ежков
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
6
Никита Печенкин
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
1
Владислав Ямпольский
ВР
Остались в запасе
16
Даниил Власов
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
10
Данила Ежков
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
Остались в запасе
6
Никита Печенкин
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
1
Владислав Ямпольский
ВР
Главный тренер
Денис Бушуев
Статистика матча Велес - Волгарь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Помощники судьи:
Дмитрий Семенов
Руслан Шекемов
Делегат:
Андрей Губарьков
Инспектор:
Владимир Гамеев
Стадион:
Авангард
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