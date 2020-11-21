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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Волгарь
Велес - Волгарь: обзор матча 21 ноября 2020
Велес
21.11.2020, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 0
Завершен
Волгарь
39'
А. Максименко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Волгарь
84'
Замена
Ю. Пугачев
️️️️
Д. Емельянов
81'
Замена
А. Сагитов
️️️️
В. Лобкарев
80'
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Болонин
77'
Желтая карточка
А. Болонин
76'
Желтая карточка
И. Хомуха
Замена
С. Гаракоев
️️️️
К. Родионов
76'
Желтая карточка
Р. Фищенко
74'
Замена
М. Майга
️️️️
А. Галоян
66'
Замена
С. Алиев
️️️️
И. Стефанович
61'
46'
Замена
А. Мендель
️️️️
И. Белоус
ГОЛ! 1:0!
А. Максименко
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
6
Руслан Фищенко
ОП
21
Артур Галоян
АП
9
Артем Максименко
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
99
Владимир Грачев
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
21
Алексей Баев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
20
Артур Сагитов
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
3-4-2-1
13
Косаревский
3
Ботака-Иобома
20
Малания
22
Родионов
17
Котов
5
Осипов
6
Фищенко
24
Кахидзе
21
Галоян
9
Максименко
23
Стефанович
4-1-3-2
30
Саганович
69
Козлов
44
Журавлев
3
Ведерников
22
Хомуха
99
Емельянов
52
Лобкарев
11
Болонин
24
Погосов
24
Белоус
10
Воробьев
23
Стефанович
9
Алиев
9
Алиев
23
Стефанович
21
Галоян
8
Майга
8
Майга
21
Галоян
22
Родионов
33
Гаракоев
33
Гаракоев
22
Родионов
11
Болонин
13
Бутенко
13
Бутенко
11
Болонин
99
Емельянов
10
Пугачев
10
Пугачев
99
Емельянов
24
Белоус
8
Мендель
8
Мендель
24
Белоус
52
Лобкарев
20
Сагитов
20
Сагитов
52
Лобкарев
Остались в запасе
Велес
Волгарь
21
Алексей Баев
ЦФ
99
Владимир Грачев
ЦЗ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
98
Павел Овчинников
ВР
24
Алексей Вакулич
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
23
Станислав Антипин
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Остались в запасе
21
Алексей Баев
ЦФ
99
Владимир Грачев
ЦЗ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
98
Павел Овчинников
ВР
24
Алексей Вакулич
ЦП
Остались в запасе
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
23
Станислав Антипин
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Велес - Волгарь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
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