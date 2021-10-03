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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Велес
Волгарь - Велес: обзор матча 03 октября 2021
Волгарь
03.10.2021, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
0 : 1
Завершен
Велес
90+3'
А. Галоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Велес
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
А. Галоян
88'
Желтая карточка
Ф. Стаменкович
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Погосов
85'
Замена
Н. Капленко
️️️️
И. Ращеня
85'
84'
Замена
️️️️
К. Кертанов
74'
Желтая карточка
А. Вульфов
Желтая карточка
А. Баев
72'
Замена
А. Симонян
️️️️
А. Баев
72'
69'
Желтая карточка
А. Кахидзе
Замена
А. Карпов
️️️️
В. Жиронкин
63'
Замена
А. Юсупов
️️️️
И. Стефанович
63'
62'
Замена
А. Вульфов
️️️️
В. Кабахидзе
39'
Замена
А. Кахидзе
️️️️
М. Майга
22'
Желтая карточка
А. Коротков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
21
Алексей Баев
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
11
Ариагнер Смит
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
27
Даниил Горовых
ОП
8
Никита Капленко
ОП
10
Артем Симонян
АП
13
Александр Бутенко
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Велес
1
Вячеслав Граб
ВР
2
Николай Тарасов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
96
Александр Вульфов
ОП
96
Руслан Мальцев
ОП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Данила Ежков
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ямпольский
20
Малания
4
Ращеня
69
Козлов
6
Печенкин
56
Демьянов
21
Баев
7
Павлишин
24
Погосов
23
Стефанович
7
Жиронкин
2-3-1-2-2
13
Косаревский
5
Стаменкович
24
Коротков
5
Осипов
8
Майга
17
Абдуллахи
18
Кабахидзе
21
Галоян
18
Кертанов
11
Смит
17
Лопатин
24
Погосов
13
Бутенко
13
Бутенко
24
Погосов
7
Жиронкин
77
Карпов
77
Карпов
7
Жиронкин
23
Стефанович
10
Юсупов
10
Юсупов
23
Стефанович
21
Баев
10
Симонян
10
Симонян
21
Баев
4
Ращеня
8
Капленко
8
Капленко
4
Ращеня
8
Майга
24
Кахидзе
24
Кахидзе
8
Майга
18
Кабахидзе
96
Вульфов
96
Вульфов
18
Кабахидзе
Остались в запасе
Волгарь
Велес
27
Даниил Горовых
ОП
3
Данила Ведерников
ЦЗ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
30
Дмитрий Саганович
ВР
10
Данила Ежков
ЦФ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
1
Вячеслав Граб
ВР
97
Алексей Самылин
ЛВ
26
Анатолий Анисимов
ЦП
96
Руслан Мальцев
ОП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
27
Даниил Горовых
ОП
3
Данила Ведерников
ЦЗ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
30
Дмитрий Саганович
ВР
Остались в запасе
10
Данила Ежков
ЦФ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
1
Вячеслав Граб
ВР
97
Алексей Самылин
ЛВ
26
Анатолий Анисимов
ЦП
96
Руслан Мальцев
ОП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Волгарь - Велес
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Центральный
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