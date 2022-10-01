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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Волгарь
Велес - Волгарь: обзор матча 01 октября 2022
Велес
01.10.2022, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Волгарь
54'
А. Бацуев
19'
В. Царукян
58'
В. Царукян
79'
М. Агеев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Волгарь
82'
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Гилязетдинов
82'
Замена
И. Ращеня
️️️️
Д. Талалай
79'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Агеев
75'
Желтая карточка
М. Агеев
67'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
И. Стефанович
67'
Замена
М. Агеев
️️️️
А. Делькин
Замена
М. Денилханов
️️️️
Д. Прищепа
63'
Замена
А. Самуэль
️️️️
И. Логуа
63'
58'
ГОЛ! 1:2!
В. Царукян
ГОЛ! 1:1!
А. Бацуев
54'
36'
Желтая карточка
А. Гилязетдинов
25'
Желтая карточка
О. Смирнов
Пенальти не реализован!
И. Логуа
25'
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Царукян
2'
Желтая карточка
Д. Ведерников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
96
Руслан Мальцев
ОП
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
13
Михаил Агеев
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
3-3-2-1-1
96
Кузнецов
34
Макеев
19
Бокоев
79
Бадоев
35
Прищепа
95
Бацуев
7
Логуа
4
Баранов
18
Кабахидзе
18
Кертанов
99
Саркисян
4-2-1-3
81
Смирнов
69
Козлов
4
Локтионов
3
Ведерников
6
Печенкин
7
Павлишин
8
Талалай
80
Царукян
90
Делькин
23
Стефанович
43
Гилязетдинов
35
Прищепа
22
Денилханов
22
Денилханов
35
Прищепа
7
Логуа
4
Самуэль
4
Самуэль
7
Логуа
8
Талалай
4
Ращеня
4
Ращеня
8
Талалай
23
Стефанович
7
Смирнов
7
Смирнов
23
Стефанович
90
Делькин
13
Агеев
13
Агеев
90
Делькин
43
Гилязетдинов
13
Бутенко
13
Бутенко
43
Гилязетдинов
Остались в запасе
Велес
Волгарь
96
Руслан Мальцев
ОП
10
Аслан Муталиев
ЛВ
13
Петр Косаревский
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
11
Владислав Брагин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Остались в запасе
96
Руслан Мальцев
ОП
10
Аслан Муталиев
ЛВ
13
Петр Косаревский
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
Остались в запасе
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
11
Владислав Брагин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Велес - Волгарь
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Степан Щербаков (Омск)
Андрей Кужелев (Пикалево)
Резервный судья:
Марина Крупская (Новоуральск)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Авангард
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