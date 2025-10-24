Введите ваш ник на сайте
«Текстильщик» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2025 с коэффициентом 2.95

24 октября 2025 11:08
Текстильщик - Волгарь
25 окт. 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Перейти в онлайн матча
25 октября в Иванове состоится матч 15-го тура Второй лиги А, где местный «Текстильщик» примет лидера турнира – астраханский «Волгарь». Гости уверенно возглавляют таблицу, а хозяева переживают спад и пытаются остановить серию неудач.

«Текстильщик»

Команда из Иванова идeт на 6-м месте с 17 очками, но последние недели складываются неудачно. «Текстильщик» не может выиграть уже четыре матча подряд, а поражение от «Ленинградца» (1:3) лишь усилило давление. В атаке команда действует неуверенно – всего 2 забитых мяча в пяти встречах. При этом оборона выглядит уязвимой, особенно при быстрых переходах соперников: шесть пропущенных голов за тот же период. Средняя результативность – 0.4 забитого и 1.2 пропущенного за игру. При этом команда нередко играет на удержание счета и старается действовать строго позиционно, что ограничивает атакующий потенциал.

«Волгарь»

Астраханцы проводят впечатляющий сезон: 27 очков после 14 туров и серия из пяти побед подряд. «Волгарь» отличается железной дисциплиной и надeжной обороной – команда не пропускает в пяти матчах кряду. В последних турах были уверенные победы над «Машуком-КМВ» (2:0) и «Сибирью» (1:0), где коллектив показал контроль мяча и качественное движение без потери баланса в защите. За последние пять игр команда забила шесть мячей, пропустив лишь один – в среднем 1.2 гола за игру. На выезде «Волгарь» играет спокойно и прагматично, полагаясь на стандарты и контратаки.

Факты о командах

«Текстильщик»

  • Не выигрывает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 0.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Слабо реализует моменты: 2 гола за месяц

«Волгарь»

  • Побеждает в 5 матчах подряд
  • Не пропускает в 5 последних встречах
  • В среднем: 1.20 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)

Личные встречи
0% (0)
57% (4)
43% (3)
4
Забитых мячей
8
0.57
В среднем за матч
1.14
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Волгарь
2 : 0
31.08.2025
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Волгарь
2 : 1
12.10.2024
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик
0 : 0
17.08.2024
Волгарь
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волгарь
1 : 1
02.04.2022
Текстильщик
Россия. ФНЛ, 12 тур
Текстильщик
1 : 2
19.09.2021
Волгарь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
1 : 1
07.04.2021
Волгарь
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волгарь
0 : 0
13.10.2020
Текстильщик
Показать все

Прогноз на матч «Текстильщик» – «Волгарь»

Разница в классе и текущей форме очевидна: «Волгарь» демонстрирует стабильность и уверенность, тогда как «Текстильщик» находится в поиске оптимального состава и схемы игры. У хозяев есть поддержка болельщиков, но она вряд ли компенсирует проблемы в атаке и слабую реализацию. Гости, напротив, действуют расчeтливо, выстраивают игру через контроль темпа и редко допускают ошибки в обороне.

Ожидается сдержанный по темпу матч, где «Волгарь» возьмeт инициативу и постарается забить первым. «Текстильщик» будет вынужден играть от обороны, но на фоне мощной формы гостей удержать ничью будет сложно. Наиболее вероятен сценарий минимальной победы астраханцев при низкой результативности.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Волгаря» – коэффициент 2.95
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Волгарь Текстильщик
