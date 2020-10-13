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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Текстильщик
Волгарь - Текстильщик: обзор матча 13 октября 2020
Волгарь
13.10.2020, вторник, 17:30
Россия. ФНЛ, 15 тур
0 : 0
Завершен
Текстильщик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Текстильщик
90'
+5
Замена
А. Губочкин
️️️️
Е. Маричев
Замена
Ю. Пугачев
️️️️
Д. Емельянов
90'
+4
90'
Замена
А. Солодков
️️️️
М. Сидоров
86'
Замена
А. Шленкин
️️️️
М. Бачинский
85'
Желтая карточка
В. Романенко
Замена
И. Белоус
️️️️
А. Павлишин
80'
Желтая карточка
А. Павлишин
75'
71'
Желтая карточка
Д. Фомин
Замена
Д. Ведерников
️️️️
А. Зенин
66'
Замена
В. Сергеев
️️️️
А. Бутенко
59'
57'
Желтая карточка
Х. Аппаев
Желтая карточка
Д. Емельянов
50'
Желтая карточка
А. Болонин
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
14
Андрей Зенин
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
37
Евгений Маричев
АП
81
Максим Сидоров
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Текстильщик
84
Иван Зириков
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
8
Александр Солодков
ЦП
7
Александр Шленкин
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
4-3-1-2
23
Антипин
44
Журавлев
21
Бердников
4
Локтионов
69
Козлов
14
Зенин
7
Павлишин
99
Емельянов
11
Болонин
10
Воробьев
13
Бутенко
3-1-1-3-2
1
Смирнов
88
Обивалин
17
Фомин
23
Макушкин
8
Мухаметзянов
7
Горюшкин
77
Романенко
81
Сидоров
37
Маричев
14
Аппаев
77
Бачинский
13
Бутенко
14
Сергеев
14
Сергеев
13
Бутенко
99
Емельянов
10
Пугачев
10
Пугачев
99
Емельянов
14
Зенин
3
Ведерников
3
Ведерников
14
Зенин
7
Павлишин
24
Белоус
24
Белоус
7
Павлишин
81
Сидоров
8
Солодков
8
Солодков
81
Сидоров
37
Маричев
95
Губочкин
95
Губочкин
37
Маричев
77
Бачинский
7
Шленкин
7
Шленкин
77
Бачинский
Остались в запасе
Волгарь
Текстильщик
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
30
Дмитрий Саганович
ВР
19
Алексей Гасилин
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
84
Иван Зириков
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
30
Дмитрий Саганович
ВР
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Остались в запасе
30
Валерий Альшанский
ЦФ
84
Иван Зириков
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Волгарь - Текстильщик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Центральный
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