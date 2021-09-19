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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Волгарь
Текстильщик - Волгарь: обзор матча 19 сентября 2021
Текстильщик
19.09.2021, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 2
Завершен
Волгарь
85'
В. Сергеев
27'
А. Юсупов
65'
В. Жиронкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Волгарь
90'
Желтая карточка
Д. Козлов
87'
Замена
Д. Горовых
️️️️
В. Демьянов
ГОЛ! 1:2!
В. Сергеев
85'
79'
Замена
Д. Лесников
️️️️
А. Юсупов
70'
Замена
Н. Капленко
️️️️
И. Ращеня
70'
Замена
А. Карпов
️️️️
В. Жиронкин
Замена
И. Мосейчук
️️️️
Х. Машуков
69'
65'
ГОЛ! 0:2!
В. Жиронкин
Замена
Т. Аванесян
️️️️
А. Мнацаканян
55'
Замена
М. Бачинский
️️️️
Г. Гогричиани
55'
Замена
А. Макушкин
️️️️
С. Косицин
46'
Замена
Е. Пруцев
️️️️
В. Карпов
43'
38'
Желтая карточка
И. Ращеня
Желтая карточка
В. Карпов
35'
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Юсупов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
7
Илья Шведюк
ОП
7
Алексей Горюшкин
ПП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Артем Юсупов
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Текстильщик
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
11
Егор Пруцев
АП
17
Дмитрий Рудаков
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
7
Александр Шленкин
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
27
Даниил Горовых
ОП
77
Артур Карпов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
4-2-2-2
1
Смирнов
19
Косицин
90
Хрипков
88
Обивалин
62
Карпов
8
Мнацаканян
7
Шведюк
0
Машуков
7
Горюшкин
14
Сергеев
97
Гогричиани
4-1-1-2-2
1
Ямпольский
4
Ращеня
4
Локтионов
69
Козлов
20
Малания
56
Демьянов
7
Павлишин
10
Симонян
24
Погосов
7
Жиронкин
10
Юсупов
19
Косицин
23
Макушкин
23
Макушкин
19
Косицин
62
Карпов
11
Пруцев
11
Пруцев
62
Карпов
8
Мнацаканян
59
Аванесян
59
Аванесян
8
Мнацаканян
97
Гогричиани
77
Бачинский
77
Бачинский
97
Гогричиани
0
Машуков
9
Мосейчук
9
Мосейчук
0
Машуков
7
Жиронкин
77
Карпов
77
Карпов
7
Жиронкин
4
Ращеня
8
Капленко
8
Капленко
4
Ращеня
10
Юсупов
17
Лесников
17
Лесников
10
Юсупов
56
Демьянов
27
Горовых
27
Горовых
56
Демьянов
Остались в запасе
Текстильщик
Волгарь
95
Максим Едапин
ВР
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
17
Дмитрий Рудаков
АП
7
Александр Шленкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
30
Дмитрий Саганович
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
Остались в запасе
95
Максим Едапин
ВР
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
17
Дмитрий Рудаков
АП
7
Александр Шленкин
ЦФ
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Текстильщик - Волгарь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Текстильщик
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