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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Текстильщик
Волгарь - Текстильщик: обзор матча 02 апреля 2022
Волгарь
02.04.2022, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
1 : 1
Завершен
Текстильщик
71'
А. Симонян
37'
А. Шленкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Текстильщик
Желтая карточка
И. Ращеня
90'
+1
90'
Желтая карточка
Г. Гогричиани
Замена
И. Ращеня
️️️️
Д. Козлов
86'
Желтая карточка
А. Носов
77'
77'
Замена
️️️️
Х. Машуков
77'
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
А. Рогов
ГОЛ! 1:1!
А. Симонян
71'
Замена
А. Погосов
️️️️
Н. Капленко
68'
Замена
К. Косарев
️️️️
И. Стефанович
68'
Желтая карточка
Р. Локтионов
65'
58'
Замена
Т. Аванесян
️️️️
В. Стеклов
Желтая карточка
Н. Капленко
47'
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Шленкин
32'
Желтая карточка
А. Макушкин
Замена
Н. Печенкин
️️️️
Д. Лесников
23'
18'
Желтая карточка
И. Мосейчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
21
Алексей Баев
ЦП
10
Артем Симонян
АП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Текстильщик
96
Александр Миронов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
7
Илья Шведюк
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
10
Алексей Рогов
ЦП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
7
Александр Шленкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Гущин
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
23
Илья Гоманюк
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
81
Максим Сидоров
АП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
3-1-2-1-3
81
Смирнов
69
Козлов
4
Локтионов
85
Морозов
8
Капленко
7
Павлишин
21
Баев
10
Симонян
23
Стефанович
11
Носов
17
Лесников
3-1-4-1-1
96
Миронов
20
Малания
90
Хрипков
23
Макушкин
7
Шведюк
7
Горюшкин
20
Стеклов
10
Рогов
0
Машуков
9
Мосейчук
7
Шленкин
17
Лесников
6
Печенкин
6
Печенкин
17
Лесников
23
Стефанович
22
Косарев
22
Косарев
23
Стефанович
8
Капленко
24
Погосов
24
Погосов
8
Капленко
69
Козлов
4
Ращеня
4
Ращеня
69
Козлов
20
Стеклов
59
Аванесян
59
Аванесян
20
Стеклов
10
Рогов
97
Гогричиани
97
Гогричиани
10
Рогов
Остались в запасе
Волгарь
Текстильщик
23
Илья Гоманюк
ЦП
56
Виктор Демьянов
ОП
1
Владислав Ямпольский
ВР
77
Артур Карпов
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
1
Алексей Смирнов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
81
Максим Сидоров
АП
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Александр Гущин
Остались в запасе
23
Илья Гоманюк
ЦП
56
Виктор Демьянов
ОП
1
Владислав Ямпольский
ВР
77
Артур Карпов
ЦФ
Остались в запасе
14
Виктор Сергеев
ЦФ
1
Алексей Смирнов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
81
Максим Сидоров
АП
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Александр Гущин
Статистика матча Волгарь - Текстильщик
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Рустам Равилов (Саранск)
Михаил Кистанов (Энгельс)
Делегат:
Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Николай Объедков (Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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