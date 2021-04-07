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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Волгарь
Текстильщик - Волгарь: обзор матча 07 апреля 2021
Текстильщик
07.04.2021, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
1 : 1
Завершен
Волгарь
65'
Д. Каменщиков
69'
Г. Агаларов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Волгарь
Замена
В. Романенко
️️️️
А. Шленкин
90'
+4
90'
Желтая карточка
Р. Локтионов
Красная карточка
Д. Фомин
90'
87'
Замена
А. Бутенко
️️️️
Г. Агаларов
82'
Желтая карточка
А. Юсупов
Желтая карточка
В. Сысуев
82'
Замена
А. Шленкин
️️️️
М. Бачинский
73'
72'
Замена
И. Белоус
️️️️
А. Бердников
69'
ГОЛ! 1:1!
Г. Агаларов
67'
Замена
О. Николаев
️️️️
А. Погосов
ГОЛ! 1:0!
Д. Каменщиков
65'
62'
Замена
Д. Ведерников
️️️️
А. Болонин
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
И. Мосейчук
62'
57'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
А. Павлишин
Замена
В. Сысуев
️️️️
Е. Маричев
55'
51'
Желтая карточка
А. Болонин
Замена
В. Альшанский
️️️️
С. Обивалин
46'
45'
Желтая карточка
А. Павлишин
Желтая карточка
И. Мосейчук
32'
Желтая карточка
М. Батов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
17
Максим Батов
ЦП
37
Евгений Маричев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
11
Александр Болонин
ЛВ
7
Алексей Павлишин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Текстильщик
35
Максим Киселев
ВР
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
10
Владислав Сысуев
ЦП
76
Александр Агеев
АП
5
Александр Сметанкин
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
7
Александр Шленкин
ЦФ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
14
Андрей Зенин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
4-3-2-1
1
Смирнов
90
Хрипков
17
Фомин
88
Обивалин
95
Губочкин
0
Машуков
17
Батов
7
Горюшкин
37
Маричев
9
Мосейчук
77
Бачинский
4-2-2-2
30
Саганович
21
Бердников
44
Журавлев
4
Локтионов
22
Хомуха
7
Павлишин
20
Полубояринов
24
Погосов
11
Болонин
10
Юсупов
25
Агаларов
77
Бачинский
7
Шленкин
7
Шленкин
77
Бачинский
Шленкин
77
Романенко
77
Романенко
Шленкин
9
Мосейчук
99
Каменщиков
99
Каменщиков
9
Мосейчук
37
Маричев
10
Сысуев
10
Сысуев
37
Маричев
88
Обивалин
30
Альшанский
30
Альшанский
88
Обивалин
24
Погосов
11
Николаев
11
Николаев
24
Погосов
25
Агаларов
13
Бутенко
13
Бутенко
25
Агаларов
11
Болонин
3
Ведерников
3
Ведерников
11
Болонин
7
Павлишин
99
Емельянов
99
Емельянов
7
Павлишин
21
Бердников
24
Белоус
24
Белоус
21
Бердников
Остались в запасе
Текстильщик
Волгарь
5
Александр Сметанкин
ПП
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
76
Александр Агеев
АП
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
5
Альберт Габараев
ЦЗ
14
Андрей Зенин
ЦП
23
Станислав Антипин
ВР
Остались в запасе
5
Александр Сметанкин
ПП
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
76
Александр Агеев
АП
35
Максим Киселев
ВР
Остались в запасе
5
Альберт Габараев
ЦЗ
14
Андрей Зенин
ЦП
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Текстильщик - Волгарь
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Стадион:
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