«Машук-КМВ» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 2.05

23 августа 2025 8:14
Машук-КМВ - Волгарь
24 авг. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Машук-КМВ»
Сделать ставку

24 августа во Второй лиге А пройдет матч шестого тура, в котором «Машук-КМВ» на своем поле примет «Волгарь». Хозяева находятся в зоне лидеров и демонстрируют стабильную игру, тогда как гости пытаются выбраться из середины таблицы и исправить слабую форму на выезде. Встреча обещает быть напряженной, так как обе команды регулярно играют результативные матчи.

«Машук-КМВ»

Коллектив из Пятигорска продолжает удивлять своей надежностью. Команда не проигрывает уже 14 матчей подряд в чемпионате, что подчеркивает высокий уровень стабильности. В последних пяти играх «Машук-КМВ» забил 5 мячей и пропустил 3, демонстрируя грамотный баланс между атакой и обороной. При этом команда редко позволяет сопернику создавать большое количество моментов и в среднем пропускает лишь 0.60 гола за игру.

Дома «Машук-КМВ» традиционно играет уверенно, умеет удерживать нужный результат и даже в матчах против более статусных соперников не теряется. Уверенный стиль с акцентом на дисциплину и плотную оборону делает команду фаворитом этой встречи.

«Волгарь»

Астраханский коллектив нестабилен, особенно в гостевых встречах. «Волгарь» проиграл три последних выезда в чемпионате, что отражает их уязвимость вне дома. В последних пяти матчах команда забила 6 мячей, но при этом пропустила 7, что показывает перекос в сторону открытой игры с потерями в защите. Средний показатель – 1.40 пропущенного гола за матч – серьезный сигнал перед визитом к одному из лидеров турнира.

Тем не менее «Волгарь» способен навязать борьбу и забивает практически в каждом матче, что подтверждает статистика последних игр. Именно их атакующая активность может создать интригу в этой встрече.

Факты о командах

«Машук-КМВ»

  • Не проигрывает в 14 матчах подряд в чемпионате
  • В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • 2 победы и 2 ничьи в последних 4 матчах
  • Забивает в 4 из 5 последних встреч

«Волгарь»

  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Проиграл 3 последних выезда
  • Имеет серию из 2 ничьих подряд в чемпионате

Личные встречи
13% (1)
0% (0)
88% (7)
7
Забитых мячей
18
0.88
В среднем за матч
2.25
2:1
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  3:4
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Волгарь
1 : 2
04.05.2025
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Машук-КМВ
1 : 2
16.03.2025
Волгарь
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 10 тур
Волгарь
1 : 0
21.09.2019
Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 28 тур
Волгарь
3 : 0
18.05.2019
Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 14 тур
Машук-КМВ
3 : 4
21.10.2018
Волгарь
Россия. Кубок, 1/64 финала
Волгарь
2 : 1
07.08.2018
Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
Волгарь
3 : 0
20.04.2014
Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
Машук-КМВ
0 : 2
04.09.2013
Волгарь
Показать все

Прогноз на матч «Машук-КМВ» – «Волгарь»

Хозяева выглядят явным фаворитом встречи: они стабильнее, надежнее в обороне и умеют использовать слабости соперника. «Волгарь» регулярно забивает, но его защита нестабильна, и на фоне уверенной игры «Машука-КМВ» у гостей мало шансов увезти победу. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа хозяев в матче, однако стоит ожидать и обмен голами, учитывая статистику атак обеих команд.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Машук-КМВ» – коэффициент 2.05
  • Обе забьют – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.35

2.05
Победа «Машук-КМВ»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Волгарь Машук-КМВ
