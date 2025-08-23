24 августа во Второй лиге А пройдет матч шестого тура, в котором «Машук-КМВ» на своем поле примет «Волгарь». Хозяева находятся в зоне лидеров и демонстрируют стабильную игру, тогда как гости пытаются выбраться из середины таблицы и исправить слабую форму на выезде. Встреча обещает быть напряженной, так как обе команды регулярно играют результативные матчи.

«Машук-КМВ»

Коллектив из Пятигорска продолжает удивлять своей надежностью. Команда не проигрывает уже 14 матчей подряд в чемпионате, что подчеркивает высокий уровень стабильности. В последних пяти играх «Машук-КМВ» забил 5 мячей и пропустил 3, демонстрируя грамотный баланс между атакой и обороной. При этом команда редко позволяет сопернику создавать большое количество моментов и в среднем пропускает лишь 0.60 гола за игру.

Дома «Машук-КМВ» традиционно играет уверенно, умеет удерживать нужный результат и даже в матчах против более статусных соперников не теряется. Уверенный стиль с акцентом на дисциплину и плотную оборону делает команду фаворитом этой встречи.

«Волгарь»

Астраханский коллектив нестабилен, особенно в гостевых встречах. «Волгарь» проиграл три последних выезда в чемпионате, что отражает их уязвимость вне дома. В последних пяти матчах команда забила 6 мячей, но при этом пропустила 7, что показывает перекос в сторону открытой игры с потерями в защите. Средний показатель – 1.40 пропущенного гола за матч – серьезный сигнал перед визитом к одному из лидеров турнира.

Тем не менее «Волгарь» способен навязать борьбу и забивает практически в каждом матче, что подтверждает статистика последних игр. Именно их атакующая активность может создать интригу в этой встрече.

Факты о командах

«Машук-КМВ»

Не проигрывает в 14 матчах подряд в чемпионате

В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

2 победы и 2 ничьи в последних 4 матчах

Забивает в 4 из 5 последних встреч

«Волгарь»

Пропускает в 5 матчах подряд

В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Проиграл 3 последних выезда

Имеет серию из 2 ничьих подряд в чемпионате

Прогноз на матч «Машук-КМВ» – «Волгарь»

Хозяева выглядят явным фаворитом встречи: они стабильнее, надежнее в обороне и умеют использовать слабости соперника. «Волгарь» регулярно забивает, но его защита нестабильна, и на фоне уверенной игры «Машука-КМВ» у гостей мало шансов увезти победу. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа хозяев в матче, однако стоит ожидать и обмен голами, учитывая статистику атак обеих команд.

Рекомендованные ставки: