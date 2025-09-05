Введите ваш ник на сайте
«Машук-КМВ» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.87

05 сентября 2025 8:14
Машук-КМВ - Алания
06 сент. 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Победа «Машук-КМВ» с форой (0)
Сделать ставку

6 сентября в Пятигорске на стадионе «Центральный» лидер турнира «Машук-КМВ» встретится с находящейся в кризисе «Аланией» в рамках 8 тура Второй лиги А. Команды идут по абсолютно разным траекториям, и эта встреча может ещe сильнее закрепить их положения в турнирной таблице.

«Машук-КМВ»

Коллектив из Пятигорска демонстрирует отличную форму: четыре победы подряд, в том числе три в чемпионате. Команда уверенно идeт на 1 месте, набрав 15 очков в 7 турах. При этом «Машук-КМВ» отличается сбалансированной игрой: 7 голов за 5 последних матчей и только 4 пропущенных. Особенно уверенно команда действует дома, где регулярно забивает и контролирует ход матча. Статистика также на стороне хозяев – клуб не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Алании» в родных стенах. Тренерский штаб успешно адаптирует тактику под соперников, а сама команда выглядит собранной и заряженной.

«Алания»

«Алания» переживает сложный отрезок. Команда проиграла три последних матча в лиге, включая унизительное поражение от «Сибири» со счeтом 1:4. В последних 5 турах она пропустила 9 мячей и забила лишь 6. При этом осетинский клуб показывает проблемы как в атаке, так и в обороне. Команда пропускает в 3 матчах подряд и регулярно допускает позиционные ошибки в защите. Несмотря на отдельные всплески, стабильности у гостей не наблюдается. Уровень текущей формы не позволяет считать «Аланию» фаворитом, даже несмотря на более высокий статус клуба.

Факты о командах

«Машук-КМВ»

  • 1 место в таблице, 15 очков в 7 матчах
  • Победа в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 матчах подряд

«Алания»

  • 3 поражения подряд в чемпионате
  • В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • 7 очков после 7 туров

Личные встречи
24% (5)
33% (7)
43% (9)
25
Забитых мячей
25
1.19
В среднем за матч
1.19
4:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 7 тур
Машук-КМВ
0 : 1
01.09.2019
Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 22 тур
Алания
2 : 1
12.04.2019
Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 8 тур
Машук-КМВ
2 : 1
16.09.2018
Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 26 тур
Алания
0 : 0
08.04.2018
Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 10 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.09.2017
Алания
Россия. Кубок, 1/256 финала
Машук-КМВ
4 : 0
15.07.2017
Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 29 тур
Алания
2 : 1
28.05.2017
Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 0
06.11.2016
Алания
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Алания
2 : 2
10.05.2016
Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 11 тур
Машук-КМВ
1 : 1
28.09.2015
Алания
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 18 тур
Машук-КМВ
1 : 1
18.11.2014
Алания
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 8 тур
Алания
1 : 0
19.09.2014
Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 31 тур
Машук-КМВ
1 : 2
19.05.2014
Алания
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 15 тур
Алания
2 : 1
29.09.2013
Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 33 тур
Алания
0 : 0
31.05.2013
Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
16.10.2012
Алания
Россия. Кубок, 1/256 финала
Машук-КМВ
1 : 1
11.07.2012
Алания
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг, 18 тур
Алания
0 : 3
04.09.2011
Машук-КМВ
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг, 2 тур
Машук-КМВ
1 : 3
26.04.2011
Алания
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Машук-КМВ
1 : 2
09.08.2008
Алания
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Алания
2 : 0
19.04.2008
Машук-КМВ
Показать все

Прогноз на матч «Машук-КМВ» – «Алания»

Форма команд на текущий момент говорит в пользу хозяев. «Машук-КМВ» играет организованно, демонстрирует результативность и надeжность в обороне. В то же время «Алания» выглядит уязвимо и нестабильно, особенно в оборонительных действиях. При этом гости тоже способны забить, учитывая наличие игровых связей в атаке и статистику личных матчей. В такой ситуации ставка на победу хозяев с подстраховкой и умеренным общим тоталом выглядит логично.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Машук-КМВ» с форой (0) – коэффициент 1.87
  • Индивидуальный тотал «Машук-КМВ» больше 1 – коэффициент 1.72
  • Обе забьют – коэффициент 2.00

1.87
Победа «Машук-КМВ» с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Алания Машук-КМВ
