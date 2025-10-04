5 октября в Иванове состоится матч 12-го тура Второй лиги А, где «Текстильщик» примет «Машук-КМВ». Обе команды находятся в середине таблицы и продолжают борьбу за стабильность результатов. Ожидается вязкая игра с упором на борьбу в центре поля и осторожной манерой со стороны обоих коллективов.
«Текстильщик»
Ивановская команда в последних турах заметно снизила результативность, но при этом остаeтся устойчивой в домашних матчах. В 11 последних встречах на своeм поле «Текстильщик» проиграл лишь дважды, что делает его опасным соперником для любого клуба дивизиона. При этом в последних пяти матчах команда отличилась всего четыре раза, испытывая сложности с реализацией моментов. Главной задачей коллектива остаeтся укрепление атакующей линии при сохранении дисциплины в обороне.
«Машук-КМВ»
Клуб из Пятигорска демонстрирует неплохую динамику в атаке – забивает в шести матчах подряд, однако при этом регулярно допускает ошибки в защите. В последних пяти встречах «Машук-КМВ» пропустил девять голов, и слабая оборона остаeтся ахиллесовой пятой команды. Тем не менее, подопечные тренера держат боевой настрой и способны создавать давление за счeт активности на флангах и скорости в переходных фазах.
Факты о командах
«Текстильщик»
- Не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей
- В среднем: 0.80 забитого и 1.00 пропущенного за игру
- Пропускает в 6 из 8 последних матчей
«Машук-КМВ»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- В среднем: 1.40 забитого и 1.80 пропущенного за игру
- Забивает в шести матчах подряд
Прогноз на матч «Текстильщик» – «Машук-КМВ»
Скорее всего, матч получится осторожным, с небольшим количеством опасных моментов. «Текстильщик» будет контролировать игру за счeт домашнего преимущества и плотной обороны, в то время как гости попытаются использовать скорость и стандарты. Обе команды имеют проблемы с завершением атак, поэтому результативная ничья или минимальная победа хозяев выглядит наиболее вероятным исходом. Учитывая форму «Текстильщика» дома и нестабильность обороны «Машука-КМВ», можно ожидать перевес ивановцев при небольшом количестве голов.
Рекомендованные ставки
- Победа «Текстильщика» – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80