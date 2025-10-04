Введите ваш ник на сайте
«Текстильщик» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.85

04 октября 2025 11:06
Текстильщик - Машук-КМВ
05 окт. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 12 тур
1.85
Победа «Текстильщика»
5 октября в Иванове состоится матч 12-го тура Второй лиги А, где «Текстильщик» примет «Машук-КМВ». Обе команды находятся в середине таблицы и продолжают борьбу за стабильность результатов. Ожидается вязкая игра с упором на борьбу в центре поля и осторожной манерой со стороны обоих коллективов.

«Текстильщик»

Ивановская команда в последних турах заметно снизила результативность, но при этом остаeтся устойчивой в домашних матчах. В 11 последних встречах на своeм поле «Текстильщик» проиграл лишь дважды, что делает его опасным соперником для любого клуба дивизиона. При этом в последних пяти матчах команда отличилась всего четыре раза, испытывая сложности с реализацией моментов. Главной задачей коллектива остаeтся укрепление атакующей линии при сохранении дисциплины в обороне.

«Машук-КМВ»

Клуб из Пятигорска демонстрирует неплохую динамику в атаке – забивает в шести матчах подряд, однако при этом регулярно допускает ошибки в защите. В последних пяти встречах «Машук-КМВ» пропустил девять голов, и слабая оборона остаeтся ахиллесовой пятой команды. Тем не менее, подопечные тренера держат боевой настрой и способны создавать давление за счeт активности на флангах и скорости в переходных фазах.

Факты о командах

«Текстильщик»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей
  • В среднем: 0.80 забитого и 1.00 пропущенного за игру
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Машук-КМВ»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забитого и 1.80 пропущенного за игру
  • Забивает в шести матчах подряд

Личные встречи
25% (1)
75% (3)
0% (0)
6
Забитых мячей
3
1.5
В среднем за матч
0.75
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 12 тур
Текстильщик
0 : 0
05.10.2025
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
Машук-КМВ
2 : 2
10.08.2025
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Текстильщик
1 : 1
29.05.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Машук-КМВ
0 : 3
04.05.2024
Текстильщик

Прогноз на матч «Текстильщик» – «Машук-КМВ»

Скорее всего, матч получится осторожным, с небольшим количеством опасных моментов. «Текстильщик» будет контролировать игру за счeт домашнего преимущества и плотной обороны, в то время как гости попытаются использовать скорость и стандарты. Обе команды имеют проблемы с завершением атак, поэтому результативная ничья или минимальная победа хозяев выглядит наиболее вероятным исходом. Учитывая форму «Текстильщика» дома и нестабильность обороны «Машука-КМВ», можно ожидать перевес ивановцев при небольшом количестве голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Текстильщика» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

1.85
Победа «Текстильщика»
Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Машук-КМВ Текстильщик
06.10.2025
19:30
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
КАМАЗ - Урал
Победа «Урала» с форой (0)
18+
