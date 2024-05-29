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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Текстильщик - Машук-КМВ
Текстильщик - Машук-КМВ: обзор матча 29 мая 2024
Текстильщик
29.05.2024, среда, 18:30
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
1 : 1
Завершен
Машук-КМВ
68'
Е. Стешин
81'
Н. Глойдман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Текстильщик - Машук-КМВ
Замена
А. Шленкин
️️️️
А. Евсеев
83'
81'
ГОЛ! 1:1!
Н. Глойдман
81'
Замена
М. Тлехугов
️️️️
А. Бутенко
76'
Замена
Н. Глойдман
️️️️
Р. Суанов
Желтая карточка
А. Евсеев
74'
69'
Желтая карточка
М. Магомедов
ГОЛ! 1:0!
Е. Стешин
Пас отдал
А. Евсеев
68'
65'
Замена
М. Мусаев
️️️️
А. Хутов
65'
Замена
А. Саидов
️️️️
А. Елисеев
Замена
Н. Климов
️️️️
Р. Ермолин
65'
65'
Замена
Н. Иванов
️️️️
М. Магомедов
Замена
А. Барханов
️️️️
Д. Семашкин
46'
Желтая карточка
И. Селеменев
44'
39'
Желтая карточка
А. Кусков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ПЗ
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
97
Алексей Самылин
ЛВ
69
Роман Ермолин
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
11
Иван Селеменев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Машук-КМВ
30
Дмитрий Саганович
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
8
Артур Кусков
ПЗ
6
Ислам Пеков
ОП
8
Мутаалим Магомедов
АП
11
Анзор Хутов
ПВ
13
Александр Бутенко
ЦФ
99
Руслан Суанов
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
68
Александр Григорьев
ВР
9
Дмитрий Шилов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Данила Калин
ЦЗ
21
Никита Климов
ОП
27
Даниил Горовых
ОП
19
Максим Носков
ЦП
30
Магомед Рамазанов
ПВ
25
Артем Барханов
ЦФ
7
Александр Шленкин
ЦФ
9
Карим Гираев
ЦФ
Машук-КМВ
70
Александр Дьячков
ВР
55
Аликади Саидов
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
7
Николай Иванов
ЦП
9
Марат Тлехугов
ПВ
7
Магомед Магомедов
ПВ
23
Магомед Мусаев
ЦФ
3-5-1-1
15
Кашинцев
96
Лихачев
76
Стешин
4
Елисеев
88
Семашкин
27
Калугин
94
Евсеев
11
Селеменев
69
Ермолин
97
Самылин
92
Скворцов
3-3-2-2
30
Саганович
27
Елисеев
4
Мачилов
55
Логачев
8
Кусков
6
Пеков
3
Хагур
11
Хутов
8
Магомедов
99
Суанов
13
Бутенко
88
Семашкин
25
Барханов
25
Барханов
88
Семашкин
69
Ермолин
21
Климов
21
Климов
69
Ермолин
94
Евсеев
7
Шленкин
7
Шленкин
94
Евсеев
27
Елисеев
55
Саидов
55
Саидов
27
Елисеев
99
Суанов
33
Глойдман
33
Глойдман
99
Суанов
8
Магомедов
7
Иванов
7
Иванов
8
Магомедов
13
Бутенко
9
Тлехугов
9
Тлехугов
13
Бутенко
11
Хутов
23
Мусаев
23
Мусаев
11
Хутов
Остались в запасе
Текстильщик
Машук-КМВ
1
Алексей Смирнов
ВР
68
Александр Григорьев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Данила Калин
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ЛЗ
19
Максим Носков
ЦП
27
Даниил Горовых
ОП
30
Магомед Рамазанов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
70
Александр Дьячков
ВР
7
Магомед Магомедов
ПВ
Главный тренер
Артур Садиров
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
68
Александр Григорьев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Данила Калин
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ЛЗ
19
Максим Носков
ЦП
27
Даниил Горовых
ОП
30
Магомед Рамазанов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
Остались в запасе
70
Александр Дьячков
ВР
7
Магомед Магомедов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Главный тренер
Артур Садиров
Статистика матча Текстильщик - Машук-КМВ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
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Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
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Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
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Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Максим Скорочкин
(Владивосток)
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