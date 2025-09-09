Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Машук-КМВ» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

09 сентября 2025 8:51
Машук-КМВ - Кубань Холдинг
10 сент. 2025, среда 17:00 | Россия. Кубок, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Кубани»
Сделать ставку

10 сентября в Пятигорске состоится матч 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России, в котором «Машук-КМВ» примет краснодарскую «Кубань». Обе команды прошли предыдущий раунд в серии пенальти, но в плане формы и стабильности гости выглядят более уверенно.

«Машук-КМВ»

Команда постепенно выбирается из затяжного кризиса, но серия без побед длиной в 30 матчей всe ещe висит над клубом. При этом в последних встречах «Машук-КМВ» набрал обороты: победы над «Аланией» (2:1), «Волгарeм» (1:0) и «Динамо Киров» (2:1), а также ничья в Кубке с «Спартаком Нальчик» (0:0), завершившаяся победой по пенальти. Команда играет прагматично, делает акцент на аккуратную оборону и простые комбинации в атаке. Показатели не блещут: в среднем 1.20 забитого и 0.80 пропущенного мяча за матч. Однако улучшение результатов может говорить о том, что Машук нащупал работающий подход.

«Кубань»

Гости подходят к игре с куда более яркой атакой – 10 мячей за 5 матчей (в среднем 2.00 за игру). Несмотря на поражение от «Нарта» (2:3), команда обыгрывала «Ангушт» (1:0), «Победу Хасавюрт» (2:0) и «Легион» (5:1), а также прошла «Нарт» в серии пенальти после нулевой ничьей в Кубке. «Кубань» играет агрессивно, активно использует фланги и давление в центре. Однако защита даeт сбои – 0.80 пропущенных голов в среднем, при этом пропуски случаются даже от аутсайдеров. Это делает команду уязвимой в позиционной обороне, но компенсируется атакующей мощью.

Факты о командах

«Машук-КМВ»

  • Победы в 3 из 4 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (за 5 матчей)
  • Прошeл «Спартак Нальчик» по пенальти после 0:0
  • Забивает в 3 матчах подряд

«Кубань»

  • 10 голов за 5 матчей (в среднем 2.00)
  • Пропускает в среднем 0.80 за игру
  • Победы в 4 из 5 последних матчей
  • Прошeл «Нарт» по пенальти после 0:0

Личные встречи
11% (1)
33% (3)
56% (5)
9
Забитых мячей
17
1
В среднем за матч
1.89
1:0
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Кубок, 3 раунд
Машук-КМВ
0 : 3
10.09.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Машук-КМВ
1 : 1
19.11.2023
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Кубань Холдинг
0 : 1
29.10.2023
Машук-КМВ
Россия. Вторая лига. Группа 1, 19 тур
Машук-КМВ
1 : 1
11.03.2023
Кубань Холдинг
Россия. Вторая лига. Группа 1, 7 тур
Кубань Холдинг
5 : 2
03.09.2022
Машук-КМВ
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 28 тур
Машук-КМВ
3 : 3
30.04.2022
Кубань Холдинг
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 12 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
03.10.2021
Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Группа 1, 27 тур
Машук-КМВ
1 : 2
04.05.2021
Кубань Холдинг
Россия. ПФЛ. Группа 1, 11 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
18.10.2020
Машук-КМВ
Показать все

Прогноз на матч «Машук-КМВ» – «Кубань»

Команды показывают противоположные игровые стили: «Машук-КМВ» играет осторожно и часто от обороны, тогда как «Кубань» активно атакует, создавая множество моментов. При этом обе команды неуступчивы и умеют добиваться результата. Однако гости выглядят предпочтительнее – они чаще забивают, демонстрируют вариативность в атаке и уверенно играют против команд разного уровня. «Машук» может оказать сопротивление, но с учeтом текущей формы, ставка на результативность и преимущество «Кубани» выглядит оправданно.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Кубани» – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Кубани» больше 1 – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2 голов – коэффициент 1.65

1.75
Победа «Кубани»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. Кубок Кубань Холдинг Машук-КМВ
Другие прогнозы
11.09.2025
17:00
1.75
Россия. Кубок, 3 раунд
Амкал - Салют
Победа «Салюта»
11.09.2025
19:30
1.88
Россия. Кубок, 3 раунд
Леон Сатурн - БроукБойз
Оба тайма меньше 1.5 гола
12.09.2025
15:30
1.82
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Александрия - ЛНЗ
ЛНЗ не проиграет (X2)
12.09.2025
18:00
1.78
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес - Кудровка
Обе команды забьют
12.09.2025
19:00
1.75
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Торпедо - Волга
Волга Ульяновск забьет
12.09.2025
19:00
1.70
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин - Динамо Мх
Обе забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 