10 сентября в Пятигорске состоится матч 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России, в котором «Машук-КМВ» примет краснодарскую «Кубань». Обе команды прошли предыдущий раунд в серии пенальти, но в плане формы и стабильности гости выглядят более уверенно.

«Машук-КМВ»

Команда постепенно выбирается из затяжного кризиса, но серия без побед длиной в 30 матчей всe ещe висит над клубом. При этом в последних встречах «Машук-КМВ» набрал обороты: победы над «Аланией» (2:1), «Волгарeм» (1:0) и «Динамо Киров» (2:1), а также ничья в Кубке с «Спартаком Нальчик» (0:0), завершившаяся победой по пенальти. Команда играет прагматично, делает акцент на аккуратную оборону и простые комбинации в атаке. Показатели не блещут: в среднем 1.20 забитого и 0.80 пропущенного мяча за матч. Однако улучшение результатов может говорить о том, что Машук нащупал работающий подход.

«Кубань»

Гости подходят к игре с куда более яркой атакой – 10 мячей за 5 матчей (в среднем 2.00 за игру). Несмотря на поражение от «Нарта» (2:3), команда обыгрывала «Ангушт» (1:0), «Победу Хасавюрт» (2:0) и «Легион» (5:1), а также прошла «Нарт» в серии пенальти после нулевой ничьей в Кубке. «Кубань» играет агрессивно, активно использует фланги и давление в центре. Однако защита даeт сбои – 0.80 пропущенных голов в среднем, при этом пропуски случаются даже от аутсайдеров. Это делает команду уязвимой в позиционной обороне, но компенсируется атакующей мощью.

Факты о командах

«Машук-КМВ»

Победы в 3 из 4 последних матчей

В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (за 5 матчей)

Прошeл «Спартак Нальчик» по пенальти после 0:0

Забивает в 3 матчах подряд

«Кубань»

10 голов за 5 матчей (в среднем 2.00)

Пропускает в среднем 0.80 за игру

Победы в 4 из 5 последних матчей

Прошeл «Нарт» по пенальти после 0:0

Прогноз на матч «Машук-КМВ» – «Кубань»

Команды показывают противоположные игровые стили: «Машук-КМВ» играет осторожно и часто от обороны, тогда как «Кубань» активно атакует, создавая множество моментов. При этом обе команды неуступчивы и умеют добиваться результата. Однако гости выглядят предпочтительнее – они чаще забивают, демонстрируют вариативность в атаке и уверенно играют против команд разного уровня. «Машук» может оказать сопротивление, но с учeтом текущей формы, ставка на результативность и преимущество «Кубани» выглядит оправданно.

Рекомендованные ставки