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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2025/2026
Машук-КМВ - Кубань Холдинг
Машук-КМВ - Кубань Холдинг: обзор матча 10 сентября 2025
Машук-КМВ
10.09.2025, среда, 17:00
Россия. Кубок, 3 раунд
0 : 3
Завершен
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27.05.2026
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2 : 2
23.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
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Нарт
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29.10.2025
Кубань Холдинг
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