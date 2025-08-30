Матч 7-го тура Второй лиги А между «Динамо Киров» и «Машук-КМВ» обещает быть принципиальным. Хозяева не выигрывают уже семь матчей подряд, несмотря на довольно высокий третий строчный показатель в таблице. Гости из Пятигорска, наоборот, находятся внизу, но демонстрируют отличную форму – три победы подряд и 15-матчевая серия без поражений в турнире.
«Динамо Киров»
«Динамо Киров» неожиданно проваливает отрезок после бодрого старта: в последних пяти матчах чемпионата команда сумела набрать только два очка. Особенно проблемной выглядит игра в обороне: 11 пропущенных мячей за пять встреч, что в среднем составляет 2.20 за игру. При этом команда стабильно забивает (в 5 из 7 матчей), но мячей слишком мало – всего 4 за те же пять туров. Последние результаты – ничья с «Велесом» (0:0), поражения от «Сибири» (1:4) и «Тюмени» (1:4), а также проигрыш дома «Алании-2» (1:2).
«Машук-КМВ»
«Машук-КМВ» демонстрирует обратную динамику: после стартовых ничьих команда разогналась и сейчас показывает уверенную игру. В последних трeх матчах команда одержала две победы (над «Волгарeм» и «Ленинградцем») и сыграла вничью с «Текстильщиком». При этом «Машук» пропускает крайне мало – всего три гола в пяти последних играх, в среднем 0.60 за матч. Атакующий показатель стабильный – по одному мячу за игру. Прогресс команды очевиден, несмотря на лишь 10-е место в таблице.
Факты о командах
«Динамо Киров»
- Не выигрывает 7 матчей подряд
- Пропускает в 5 из 7 последних игр
- 4 забитых и 11 пропущенных в 5 последних матчах
«Машук-КМВ»
- Не проигрывает в 15 матчах турнира подряд
- Побеждает в 3 последних матчах
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
Прогноз на матч Динамо Киров – Машук-КМВ
«Машук-КМВ» выглядит более организованной и стабильной командой на фоне продолжающегося кризиса «Динамо Киров». При высоком показателе пропущенных и скромной результативности хозяев, даже игра на своeм поле вряд ли станет решающим фактором. Учитывая надeжную оборону гостей и общий тренд к низовой результативности, наиболее логичным сценарием выглядит то, что «Машук» как минимум не проиграет, а общее количество голов останется скромным.
Рекомендованные ставки
- Машук-КМВ не проиграет (Х2) – коэффициент 1.71
- Тотал меньше 3 голов – коэффициент 1.63