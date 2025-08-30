Введите ваш ник на сайте
«Динамо Киров» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.71

30 августа 2025 10:10
Динамо Киров - Машук-КМВ
31 авг. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.71
Машук-КМВ не проиграет (Х2)
Сделать ставку

Матч 7-го тура Второй лиги А между «Динамо Киров» и «Машук-КМВ» обещает быть принципиальным. Хозяева не выигрывают уже семь матчей подряд, несмотря на довольно высокий третий строчный показатель в таблице. Гости из Пятигорска, наоборот, находятся внизу, но демонстрируют отличную форму – три победы подряд и 15-матчевая серия без поражений в турнире.

«Динамо Киров»

«Динамо Киров» неожиданно проваливает отрезок после бодрого старта: в последних пяти матчах чемпионата команда сумела набрать только два очка. Особенно проблемной выглядит игра в обороне: 11 пропущенных мячей за пять встреч, что в среднем составляет 2.20 за игру. При этом команда стабильно забивает (в 5 из 7 матчей), но мячей слишком мало – всего 4 за те же пять туров. Последние результаты – ничья с «Велесом» (0:0), поражения от «Сибири» (1:4) и «Тюмени» (1:4), а также проигрыш дома «Алании-2» (1:2).

«Машук-КМВ»

«Машук-КМВ» демонстрирует обратную динамику: после стартовых ничьих команда разогналась и сейчас показывает уверенную игру. В последних трeх матчах команда одержала две победы (над «Волгарeм» и «Ленинградцем») и сыграла вничью с «Текстильщиком». При этом «Машук» пропускает крайне мало – всего три гола в пяти последних играх, в среднем 0.60 за матч. Атакующий показатель стабильный – по одному мячу за игру. Прогресс команды очевиден, несмотря на лишь 10-е место в таблице.

Факты о командах

«Динамо Киров»

  • Не выигрывает 7 матчей подряд
  • Пропускает в 5 из 7 последних игр
  • 4 забитых и 11 пропущенных в 5 последних матчах

«Машук-КМВ»

  • Не проигрывает в 15 матчах турнира подряд
  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Прогноз на матч Динамо Киров – Машук-КМВ

«Машук-КМВ» выглядит более организованной и стабильной командой на фоне продолжающегося кризиса «Динамо Киров». При высоком показателе пропущенных и скромной результативности хозяев, даже игра на своeм поле вряд ли станет решающим фактором. Учитывая надeжную оборону гостей и общий тренд к низовой результативности, наиболее логичным сценарием выглядит то, что «Машук» как минимум не проиграет, а общее количество голов останется скромным.

Рекомендованные ставки

  • Машук-КМВ не проиграет (Х2) – коэффициент 1.71
  • Тотал меньше 3 голов – коэффициент 1.63

1.71
Машук-КМВ не проиграет (Х2)
Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Машук-КМВ Динамо Киров
Рекомендуем
18+
