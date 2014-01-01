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    Машук-КМВ - результаты

    Город Пятигорск
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 1
    Сайт http://фкмашук.рф/
    Стадион Центральный
    Тренер Станислав Цховребов
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    18 тур
    		13 ноября, воскресенье 14:00 СКА 2:0 Машук-КМВ
    5 тур
    		9 ноября, среда 13:00 Биолог-Новокубанск 3:0 Машук-КМВ
    16 тур
    		4 ноября, пятница 15:00 Динамо 1:0 Машук-КМВ
    15 тур
    		29 октября, суббота 16:00 Машук-КМВ 0:1 Ротор
    14 тур
    		22 октября, суббота 17:00 Черноморец 3:1 Машук-КМВ
    13 тур
    		15 октября, суббота 16:00 Машук-КМВ 1:5 Легион
    12 тур
    		8 октября, суббота 16:00 Машук-КМВ 0:1 Форте
    11 тур
    		1 октября, суббота 16:00 Дружба 0:1 Машук-КМВ
    10 тур
    		25 сентября, воскресенье 16:00 Машук-КМВ 2:0 Ессентуки
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 16:00 Алания-2 2:4 Машук-КМВ
    8 тур
    		10 сентября, суббота 17:00 Машук-КМВ 0:0 Чайка
    7 тур
    		3 сентября, суббота 16:30 Кубань Холдинг 5:2 Машук-КМВ
    6 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Машук-КМВ 0:0 СКА
    17 тур
    		21 августа, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 1:2 Биолог-Новокубанск
    4 тур
    		14 августа, воскресенье 17:30 Машук-КМВ 1:3 Динамо
    3 тур
    		7 августа, воскресенье 19:00 Ротор 2:1 Машук-КМВ
    2 тур
    		30 июля, суббота 17:00 Машук-КМВ 0:0 Черноморец
    1 тур
    		24 июля, воскресенье 17:00 Спартак-Нальчик 2:2 Машук-КМВ
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