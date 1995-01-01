Статистика по турнирам:

Россия. Кубок (2020-2021) Россия. Кубок (2016-2017) Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015-2016) Россия. Кубок (2015-2016) Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг (2009) Россия. Первый дивизион (2008)