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    Машук-КМВ - состав

    Город Пятигорск
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 1
    Сайт http://фкмашук.рф/
    Стадион Центральный
    Тренер Станислав Цховребов
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    35 Калюжный Роман Россия Вра 27 2 0 0 0 0 € 0.075 млн.
    27 Лебедев Юрий Россия Защ 36 2 0 0 0 0 € 0.3 млн.
    88 Алборов Алан Россия Защ 32 2 0 0 1 0 -
    22 Карибов Александр Россия Пол 31 2 0 0 0 0 -
    33 Кренделев Александр Россия Пол 37 2 1 0 0 0 € 0.2 млн.
    7 Данилов Сергей Россия Пол 33 2 0 0 0 0 -
    22 Цакоев Заур Россия Пол 26 2 0 0 0 0 -
    20 Ашинов Аслан Россия Пол 23 2 0 0 0 0 -
    71 Жестков Максим Россия Пол 29 1 0 0 0 0 -
    3 Ламбарский Игорь Россия Молдова Пол 30 1 0 0 0 0 -
    10 Григорян Саркисджан Россия Пол 23 1 0 0 0 0 -
    9 Цыганов Сергей Россия Нап 31 2 0 0 0 0 -
    22 Марикода Вячеслав Россия Вра 31 - - - - - -
    1 Стажила Дмитрий Молдова Вра 31 - - - - - -
    1 Первой Иван Россия Вра 21 - - - - - -
    3 Родионов Денис Россия Защ 34 - - - - - -
    6 Демидов Роман Россия Защ 28 - - - - - -
    3 Наталич Евгений Россия Защ 41 - - - - - -
    28 Суров Игорь Россия Защ 37 - - - - - -
    12 Трубицин Андрей Россия Защ 28 - - - - - -
    8 Айвазянц Левон Россия Защ 30 - - - - - -
    27 Нестеренко Александр Россия Пол 30 - - - - - -
    39 Винников Антон Россия Пол 32 - - - - - -
    9 Садиров Артур Россия Пол 37 - - - - - -
    9 Алборов Алан Россия Пол 33 - - - - - -
    14 Баев Хасан Россия Пол 29 - - - - - -
    17 Григорян Артем Россия Пол 28 - - - - - -
    88 Османов Редван Россия Нап 29 - - - - - € 0.25 млн.
    12 Джатиев Донат Россия Нап 30 - - - - - -
    2 Нартиков Александр Россия Нап 35 - - - - - -
    29 Джанкезов Абдель Россия Нап 26 - - - - - -
    20 Абидоков Вадим Россия Нап 26 - - - - - -
    14 Сабанов Радик Россия Нап 28 - - - - - -
    31 Ткаченко Константин Россия Нап 26 - - - - - -
    29 Стрельцов Глеб Россия Нап 24 - - - - - -
    Всего игроков: 35, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 14, нападающих: 9
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