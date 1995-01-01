Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|35
|Калюжный Роман
|Вра
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.075 млн.
|27
|Лебедев Юрий
|Защ
|36
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.3 млн.
|88
|Алборов Алан
|Защ
|32
|2
|0
|0
|1
|0
|-
|22
|Карибов Александр
|Пол
|31
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|33
|Кренделев Александр
|Пол
|37
|2
|1
|0
|0
|0
|€ 0.2 млн.
|7
|Данилов Сергей
|Пол
|33
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|22
|Цакоев Заур
|Пол
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|20
|Ашинов Аслан
|Пол
|23
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|71
|Жестков Максим
|Пол
|29
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|3
|Ламбарский Игорь
|Пол
|30
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|10
|Григорян Саркисджан
|Пол
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|9
|Цыганов Сергей
|Нап
|31
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|22
|Марикода Вячеслав
|Вра
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|Стажила Дмитрий
|Вра
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|Первой Иван
|Вра
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Родионов Денис
|Защ
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Демидов Роман
|Защ
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Наталич Евгений
|Защ
|41
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|Суров Игорь
|Защ
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|Трубицин Андрей
|Защ
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Айвазянц Левон
|Защ
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|Нестеренко Александр
|Пол
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|39
|Винников Антон
|Пол
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Садиров Артур
|Пол
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Алборов Алан
|Пол
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|Баев Хасан
|Пол
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|Григорян Артем
|Пол
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|88
|Османов Редван
|Нап
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.25 млн.
|12
|Джатиев Донат
|Нап
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Нартиков Александр
|Нап
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|Джанкезов Абдель
|Нап
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Абидоков Вадим
|Нап
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|Сабанов Радик
|Нап
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|Ткаченко Константин
|Нап
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|Стрельцов Глеб
|Нап
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 35, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 14, нападающих: 9