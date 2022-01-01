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Главная
Вторая Лига А «Золото»
Команды
Машук-КМВ
Состав
€ 3 млн
Машук-КМВ - состав команды
Пятигорск
Вторая Лига А «Золото»
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://фкмашук.рф/
Тренер:
Артур Садиров
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
22
Суворов Олег
Вра
29
€ 0.3 млн
51
Плотников Егор
Вра
19
€ 0.25 млн
86
Шайхутдинов Владимир
Вра
22
€ 0.225 млн
23
Абазов Астемир
Защ
29
€ 0.35 млн
4
Мачилов Рустам
Защ
26
€ 0.3 млн
95
Магомадов Чингиз
Защ
28
€ 0.225 млн
3
Хагур Руслан
Защ
27
€ 0.2 млн
33
Умаханов Ибрагим
Защ
21
€ 0.025 млн
47
Гусейнов Расул
Защ
21
-
15
Гусенгаджиев Раджаб
Пол
24
€ 0.275 млн
8
Сайгушев Егор
Пол
23
€ 0.25 млн
21
Богомолов Денис
Пол
20
€ 0.2 млн
7
Торосян Севада
Пол
25
€ 0.15 млн
5
Магомедов Зикрула
Пол
27
€ 0.075 млн
96
Помешкин Кирилл
Пол
22
€ 0.05 млн
10
Гыстаров Расул
Пол
23
-
11
Селеменев Иван
Пол
29
-
26
Никаев Замбек
Пол
-
65
Bastyuk Ivan
Пол
-
18
Хашматулла Мосавер
Пол
-
24
Крахмалев Егор
Пол
-
11
Хутов Анзор
Нап
30
€ 0.225 млн
13
Бутенко Александр
Нап
28
€ 0.225 млн
9
Абакаров Магомед
Нап
25
€ 0.175 млн
33
Домоцев Андрей
Нап
21
€ 0.15 млн
56
Ивахнов Матвей
Нап
23
€ 0.1 млн
7
Мкртычян Александр
Нап
22
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 6, полузащитников: 12, нападающих: 6
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