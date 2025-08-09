10 августа в Пятигорске в рамках 4 тура Второй лиги А встретятся «Машук-КМВ» и «Текстильщик». Хозяева продолжают впечатляющую серию без поражений, а гости пытаются закрепиться в верхней части таблицы, несмотря на нестабильную форму в выездных встречах. Матч обещает быть напряжeнным и тактически осторожным.

«Машук-КМВ»

Коллектив из Пятигорска демонстрирует образцовую стабильность: 13 матчей подряд без поражений в чемпионате. В текущем сезоне команда ещe не пропускала, проведя три тура с двумя «сухими» нулями и победой над «Сибирью» на выезде. Средняя результативность за 5 последних встреч – 1,00 забитого и 0,60 пропущенного гола, что подтверждает надeжность обороны. Упор на компактную игру в защите и быстрые контратаки позволяет «Машуку» добиваться результата даже против соперников из верхней части таблицы.

«Текстильщик»

Ивановский клуб стартовал с двух побед, но в гостях пока нестабилен: три поражения подряд на чужом поле в чемпионате. Команда забивает в среднем 0,60 гола за игру и пропускает 1,20 – эти показатели отражают проблемы в атаке и уязвимость в обороне. Несмотря на победу над лидером «Сибирью» в последнем туре, на выезде «Текстильщику» сложно навязать свой стиль, что может стать решающим фактором в этой встрече.

Факты о командах

«Машук-КМВ»

13 матчей без поражений в турнире

Не пропускает в 3 последних встречах

В среднем: 1,00 забитого и 0,60 пропущенного за матч (последние 5 игр)

Победа и 2 ничьи в текущем сезоне

«Текстильщик»

3 поражения подряд в гостях

В среднем: 0,60 забитого и 1,20 пропущенного за матч (последние 5 игр)

6 пропущенных и 3 забитых мяча в последних 5 встречах

Победа над «Сибирью» в прошлом туре

Прогноз на матч

«Машук-КМВ» выглядит более организованной и стабильной командой, особенно в обороне, где показатель надeжности один из лучших в лиге. «Текстильщик» может создать моменты, но низкая результативность в гостях и уязвимость при быстрых атаках соперника играют против них. Ожидается, что хозяева будут контролировать ход встречи и искать возможность открыть счeт через фланговые прорывы и стандарты. С учeтом статистики, ставка на победу «Машука-КМВ» выглядит оправданной, а также можно рассмотреть вариант с низовой результативностью.

Рекомендованные ставки