«Ленинградец» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.20

15 августа 2025 19:55
Ленинградец - Машук-КМВ
16 авг. 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Перейти в онлайн матча
В матче пятого тура Второй лиги А «Ленинградец» на домашнем поле примет «Машук-КМВ». Обе команды начали сезон с разным уровнем уверенности: хозяева чередуют поражения и ничьи, в то время как гости сохраняют долгосрочную беспроигрышную серию, основанную на организованной игре и надежности в обороне.

«Ленинградец»

Команда из Ленинградской области не может найти стабильность в игре. После уверенной победы над «Аланией» (2:0) последовала серия из трeх матчей без побед: ничья с «Велесом» (2:2) и два поражения, в том числе тяжeлое от «Сибири» со счeтом 0:4. Это поражение выявило главные слабости – несогласованность в обороне и отсутствие уверенности в построении атакующих действий.

Всего за 5 последних матчей команда пропустила 7 мячей (в среднем 1.40 за игру) и забила 5 голов, что указывает на определeнный атакующий потенциал, но при этом на серьeзные проблемы с удержанием счeта. Особенно уязвимой «Ленинградец» выглядит при позиционных атаках соперника, что может быть критично против системной игры «Машука».

«Машук-КМВ»

Команда из Пятигорска уверенно проводит старт сезона и продлевает беспроигрышную серию уже до 14 матчей, включая концовку предыдущего чемпионата. В текущем розыгрыше Вторая лига А «Машук» выиграл у «Сибири» (1:0), сыграл вничью с «Динамо-2» (0:0) и «Текстильщиком» (2:2), а также не уступил «Велесу» (0:0).

В последних пяти матчах «Машук-КМВ» забил 5 мячей и пропустил 4 (в среднем по 1 и 0.80 соответственно). Команда действует рационально: приоритет отдается контролю центра поля, плотной опеке и сохранению баланса между линиями. Благодаря этому «Машук» регулярно набирает очки и демонстрирует устойчивость к прессингу со стороны соперников.

Факты о командах

«Ленинградец»

  • Не выигрывает в 3 матчах Второй лиги А подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено за 5 последних игр
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • Победа только в одном из 4 туров

«Машук-КМВ»

  • Не проигрывает в 14 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено за 5 последних игр
  • 2 пропущенных мяча в 4 турах текущего сезона
  • Занимает 5-е место с 6 очками

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
1
Забитых мячей
4
0.5
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Ленинградец
1 : 4
24.05.2025
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Машук-КМВ
0 : 0
06.04.2025
Ленинградец

Прогноз на матч

Команды показывают диаметрально противоположные игровые модели. «Ленинградец» играет от эпизода, с переменным успехом и нестабильной обороной, тогда как «Машук-КМВ» предлагает слаженную, системную игру с упором на контроль мяча и грамотное использование моментов. Учитывая форму и текущие показатели, преимущество – пусть и незначительное – на стороне гостей.

Ожидается матч в среднем темпе, с минимумом рисков. «Машук» постарается воспользоваться ошибками хозяев и увезти хотя бы ничью, а скорее всего – и победу в один мяч.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Машука-КМВ» – коэффициент 2.20
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.65

Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Машук-КМВ Ленинградец
