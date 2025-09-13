Введите ваш ник на сайте
«Тюмень» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.70

13 сентября 2025 10:21
Тюмень - Машук-КМВ
14 сент. 2025, воскресенье 15:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Перейти в онлайн матча
Победа «Тюмени» с форой (0)
14 сентября в рамках 9-го тура Второй лиги А состоится матч между «Тюменью» и «Машуком-КМВ». Обе команды находятся в верхней части таблицы, но подходят к очному противостоянию с разной динамикой.

«Тюмень»

Клуб занимает 4-е место с 12 очками после 8 матчей. Команда продолжает серию без побед в чемпионате, которая насчитывает уже восемь игр. При этом «Тюмень» сохраняет высокую результативность: в последних пяти встречах забито 13 мячей. Особенно выделяется разгром «Динамо-2» (6:0), что подтверждает атакующий потенциал. Однако оборона нестабильна – 6 пропущенных голов в последних пяти играх. Характерная черта нынешнего отрезка – обязательные пропущенные мячи в трех последних турах.

«Машук-КМВ»

Коллектив занимает 2-е место с 18 очками, но статистика показывает, что команда давно испытывает трудности с победами на выезде. Серия без побед в гостях достигла уже 13 матчей. Тем не менее «Машук» демонстрирует прагматичный футбол: 5 голов забито и столько же пропущено в последних пяти матчах. Сильная сторона команды – умение брать очки в упорных встречах, однако оборонительная линия нередко дает сбой, что особенно заметно в последних трех турах, когда команда стабильно пропускает.

Факты о командах

«Тюмень»

  • Не выигрывает 8 матчей подряд в лиге.
  • Забивает в 14 из 16 последних встреч.
  • В среднем 2,6 гола за матч в последних турах.
  • Пропускает в 3 последних матчах.

«Машук-КМВ»

  • Не выигрывает в 27 матчах подряд в рамках лиги.
  • Серия без побед в гостях – 13 матчей.
  • Забивает в 3 последних турах подряд.
  • В последних 5 играх: 5 голов забито и 5 пропущено.

Прогноз на матч «Тюмень» – «Машук-КМВ»

«Тюмень» выглядит более уверенно в атаке и должна воспользоваться преимуществом домашнего поля. «Машук-КМВ» держится в верхней части таблицы, но проблемы в гостевых встречах и регулярные ошибки в обороне говорят в пользу хозяев. При этом нельзя исключать результативной игры обеих команд: «Тюмень» стабильно создает моменты, но и «Машук» находит возможность забивать даже в трудных матчах. Наиболее логичными вариантами видятся ставка на голы обеих сторон и победа хозяев с перестраховкой.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Тюмени» с форой (0) – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Победа «Тюмени» с форой (0)
Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Машук-КМВ Тюмень
