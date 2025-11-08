Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Машук-КМВ» – «Тюмень»: прогноз на матч 17 тура Второй лиги, 9 ноября

08 ноября 2025 14:07
Машук-КМВ - Тюмень
09 нояб. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Машук-КМВ»
Сделать ставку

9 ноября в 17-м туре Дивизиона А Второй лиги России встречаются «Машук-КМВ» и «Тюмень». Игра состоится в Пятигорске, начало – в 14:00 (мск).

«Машук-КМВ»

Команда Артура Садирова лидирует в Дивизионе, набрав 29 очков. «Машук-КМВ» добыл 8 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 18:14.

Последние результаты «Машука-КМВ»:

  • 02.11.25 «Алания» – «Машук-КМВ» – 0:1;
  • 25.10.25 «Машук-КМВ» – «Динамо» Киров – 0:2;
  • 19.10.25 «Волгарь» – «Машук-КМВ» – 2:0.

«Тюмень»

«Тюмень» набрала 21 очко и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Тимура Касимова добыли 6 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 28:23.

Предыдущие результаты «Тюмени»:

  • 02.11.25 «Тюмень» – «Сибирь» – 2:1;
  • 25.10.25 «Велес» – «Тюмень» – 2:2;
  • 19.10.25 «Тюмень» – «Динамо-2» Москва – 2:0.

Очные встречи

  • 14.09.25 «Тюмень» – «Машук» – 3:3.

Прогноз на матч «Машук-КМВ» – «Тюмень»

У «Машука-КМВ» хорошие перспективы финишировать на 1-м месте. «Тюмень» еще не потеряла шансы попасть в топ-6 и попасть в группу «Золото». Аргументы хозяев поля будут в этом споре более убедительными.

Прогноз – П1 с кф. 1.75.

1.75
Победа «Машук-КМВ»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Тюмень Машук-КМВ
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 