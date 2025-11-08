9 ноября в 17-м туре Дивизиона А Второй лиги России встречаются «Машук-КМВ» и «Тюмень». Игра состоится в Пятигорске, начало – в 14:00 (мск).

«Машук-КМВ»

Команда Артура Садирова лидирует в Дивизионе, набрав 29 очков. «Машук-КМВ» добыл 8 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 18:14.

Последние результаты «Машука-КМВ»:

02.11.25 «Алания» – «Машук-КМВ» – 0:1;

25.10.25 «Машук-КМВ» – «Динамо» Киров – 0:2;

19.10.25 «Волгарь» – «Машук-КМВ» – 2:0.

«Тюмень»

«Тюмень» набрала 21 очко и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Тимура Касимова добыли 6 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 28:23.

Предыдущие результаты «Тюмени»:

02.11.25 «Тюмень» – «Сибирь» – 2:1;

25.10.25 «Велес» – «Тюмень» – 2:2;

19.10.25 «Тюмень» – «Динамо-2» Москва – 2:0.

Очные встречи

14.09.25 «Тюмень» – «Машук» – 3:3.

Прогноз на матч «Машук-КМВ» – «Тюмень»

У «Машука-КМВ» хорошие перспективы финишировать на 1-м месте. «Тюмень» еще не потеряла шансы попасть в топ-6 и попасть в группу «Золото». Аргументы хозяев поля будут в этом споре более убедительными.

Прогноз – П1 с кф. 1.75.