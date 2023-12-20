Россия. 2-я лига Лига А - «Золото»

Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Илья Азявин
|Муром
|8
|5
|2
|0.63
|2
|Святослав Кожедуб
|Чайка
|8
|4
|0
|0.50
|3
|Илья Сафронов
|Ротор
|8
|4
|0
|0.50
|4
|Юрий Железнов
|Краснодар-2
|8
|4
|1
|0.50
|5
|Рамазан Гаджимурадов
|Ротор
|8
|4
|3
|0.50
|6
|Александр Конев
|Новосибирск
|7
|3
|0
|0.43
|7
|Валерий Горбачик
|Челябинск
|7
|3
|0
|0.43
|8
|Мигран Агеян
|Уфа
|8
|3
|0
|0.38
|9
|Георгий Арутюнян
|Краснодар-2
|3
|2
|0
|0.67
|10
|Антон Кобялко
|Новосибирск
|7
|2
|0
|0.29
|11
|Роман Минаев
|Уфа
|7
|2
|0
|0.29
|12
|Никита Мацхарашвили
|Челябинск
|7
|2
|0
|0.29
|13
|Дмитрий Великородный
|Металлург Л
|7
|2
|0
|0.29
|14
|Владислав Тюрин
|Новосибирск
|8
|2
|0
|0.25
|15
|Александр Хохлачев
|Чайка
|8
|2
|0
|0.25
|16
|Григорий Жилкин
|Краснодар-2
|8
|2
|0
|0.25
|17
|Роман Пасевич
|Уфа
|8
|2
|0
|0.25
|18
|Валерий Соломаха
|Родина-2
|8
|2
|0
|0.25
|19
|Матвей Бурлаков
|Родина-2
|8
|2
|0
|0.25
|20
|Глеб Бахарев
|Новосибирск
|8
|2
|0
|0.25
|21
|Артур Максимчук
|Металлург Л
|9
|2
|0
|0.22
|22
|Глеб Захаров
|Родина-2
|8
|2
|1
|0.25
|23
|Даниил Тюменцев
|Металлург Л
|7
|2
|2
|0.29
|24
|Владимир Кабахидзе
|Велес
|2
|1
|0
|0.50
|25
|Иван Сутугин
|Велес
|3
|1
|0
|0.33
|26
|Владимир Ярлыков
|Краснодар-2
|4
|1
|0
|0.25
|27
|Шамиль Исаев
|Уфа
|4
|1
|0
|0.25
|28
|Сергей Запалацкий
|Муром
|4
|1
|0
|0.25
|29
|Руслан Болов
|Ротор
|5
|1
|0
|0.20
|30
|Павел Долгов
|Чайка
|5
|1
|0
|0.20
|31
|Дмитрий Маркитесов
|Родина-2
|5
|1
|0
|0.20
|32
|Ислам-Бек Губжоков
|Краснодар-2
|5
|1
|0
|0.20
|33
|Алексей Шумских
|Ротор
|6
|1
|0
|0.17
|34
|Станислав Библик
|Челябинск
|6
|1
|0
|0.17
|35
|Артур Мурза
|Муром
|6
|1
|0
|0.17
|36
|Алексей Усанов
|Ротор
|6
|1
|0
|0.17
|37
|Данила Шилов
|Родина-2
|6
|1
|0
|0.17
|38
|Андрей Домоцев
|Краснодар-2
|6
|1
|0
|0.17
|39
|Алихан Шаваев
|Уфа
|7
|1
|0
|0.14
|40
|Данила Козлов
|Челябинск
|7
|1
|0
|0.14