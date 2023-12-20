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Россия. 2-я лига Лига А - «Золото»
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    Бомбардиры Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Илья Азявин Муром 8 5 2 0.63
    2 Святослав Кожедуб Чайка 8 4 0 0.50
    3 Илья Сафронов Ротор 8 4 0 0.50
    4 Юрий Железнов Краснодар-2 8 4 1 0.50
    5 Рамазан Гаджимурадов Ротор 8 4 3 0.50
    6 Александр Конев Новосибирск 7 3 0 0.43
    7 Валерий Горбачик Челябинск 7 3 0 0.43
    8 Мигран Агеян Уфа 8 3 0 0.38
    9 Георгий Арутюнян Краснодар-2 3 2 0 0.67
    10 Антон Кобялко Новосибирск 7 2 0 0.29
    11 Роман Минаев Уфа 7 2 0 0.29
    12 Никита Мацхарашвили Челябинск 7 2 0 0.29
    13 Дмитрий Великородный Металлург Л 7 2 0 0.29
    14 Владислав Тюрин Новосибирск 8 2 0 0.25
    15 Александр Хохлачев Чайка 8 2 0 0.25
    16 Григорий Жилкин Краснодар-2 8 2 0 0.25
    17 Роман Пасевич Уфа 8 2 0 0.25
    18 Валерий Соломаха Родина-2 8 2 0 0.25
    19 Матвей Бурлаков Родина-2 8 2 0 0.25
    20 Глеб Бахарев Новосибирск 8 2 0 0.25
    21 Артур Максимчук Металлург Л 9 2 0 0.22
    22 Глеб Захаров Родина-2 8 2 1 0.25
    23 Даниил Тюменцев Металлург Л 7 2 2 0.29
    24 Владимир Кабахидзе Велес 2 1 0 0.50
    25 Иван Сутугин Велес 3 1 0 0.33
    26 Владимир Ярлыков Краснодар-2 4 1 0 0.25
    27 Шамиль Исаев Уфа 4 1 0 0.25
    28 Сергей Запалацкий Муром 4 1 0 0.25
    29 Руслан Болов Ротор 5 1 0 0.20
    30 Павел Долгов Чайка 5 1 0 0.20
    31 Дмитрий Маркитесов Родина-2 5 1 0 0.20
    32 Ислам-Бек Губжоков Краснодар-2 5 1 0 0.20
    33 Алексей Шумских Ротор 6 1 0 0.17
    34 Станислав Библик Челябинск 6 1 0 0.17
    35 Артур Мурза Муром 6 1 0 0.17
    36 Алексей Усанов Ротор 6 1 0 0.17
    37 Данила Шилов Родина-2 6 1 0 0.17
    38 Андрей Домоцев Краснодар-2 6 1 0 0.17
    39 Алихан Шаваев Уфа 7 1 0 0.14
    40 Данила Козлов Челябинск 7 1 0 0.14
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