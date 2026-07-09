Велес
Москва
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Самок С.
Свободный агент
09.07.26 / 30.06.27
ПЗ Безчаснюк А.
Свободный агент
08.07.26 / 30.06.28
ЛВ Корольков К.
Свободный агент
03.07.26 / 30.06.28
Свободный агент
02.07.26 / -
ОП Сергеев Д.
Аренда
17.02.26 / 30.06.26
Свободный агент
08.02.26 / 30.06.28
ЦП Никин И.
Свободный агент
05.02.26 / 30.06.28
ОП Меликов И.
Свободный агент
30.01.26 / 30.06.28
ЦФ Быковский А.
Аренда
21.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
11.01.26 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Волков В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПП Смирнов О.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Гелоян И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Галкин В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Арустамян А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Дмитрий Д.
Аренда
20.03.26 / 31.12.26
ЛЗ Маклаков И.
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ЦФ Гайнов М.
Свободный агент
20.01.26 / 31.12.26
ЦП Джамуев Г.
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
Волгарь
Астрахань
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
03.07.26 / -
ЛЗ Волков К.
Свободный агент
16.02.26 / -
ЦФ Помалюк А.
Аренда
17.01.26 / 30.06.26
ЦФ Морозов В.
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Галанин И.
Свободный агент
26.03.26 / -
ЦП Галанин И.
Без клуба
Свободный агент
27.02.26 / 31.12.26
ЦФ Павлов Д.
Без клуба
Свободный агент
27.02.26 / 31.12.26
ПАЗ Голуб И.
Без клуба
Свободный агент
18.02.26 / -
Свободный агент
18.01.26 / 31.12.26
ВР Дмитриев С.
Свободный агент
18.01.26 / 31.12.26
Иртыш
Омск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Бавин Ю.
Без клуба
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ЦФ Билалов Б.
Свободный агент
13.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Смирнов А.
Свободный агент
05.02.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Клейнер Д.
Свободный агент
25.02.26 / 31.12.26
ЦФ Маркин М.
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / -
АП Копылов Д.
Свободный агент
13.01.26 / 01.07.26
Калуга
Калуга
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
10.07.26 / -
ПВ Осадчий И.
Без клуба
Свободный агент
20.03.26 / 31.12.26
ВР Шакеров Р.
Свободный агент
18.02.26 / -
ЛВ Иванушкин Л.
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.26
ПВ Акимов Е.
Без клуба
Свободный агент
12.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Балашов К.
Свободный агент
09.02.26 / 31.12.26
ПЗ Чибисов С.
Свободный агент
05.02.26 / -
Аренда
16.01.26 / -
Аренда
16.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Лукиных Е.
Аренда
14.01.26 / 31.12.26
ЦФ Грищенко И.
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Шакеров Р.
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЛФ Гришин И.
Без клуба
Свободный агент
22.01.26 / -
ЦП Бастрыкин А.
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
Ленинградец
Санкт-Петербург
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
04.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Максецов А.
Свободный агент
04.07.26 / 30.06.27
ЦП Емельянов Д.
Свободный агент
04.07.26 / 30.06.27
ВР Кузнецов А.
Свободный агент
03.07.26 / -
Свободный агент
02.07.26 / 30.06.27
ЦФ Яковлев Д.
Свободный агент
02.07.26 / 30.06.27
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Морозов К.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Емельянов Д.
Аренда
19.02.26 / 30.06.26
ЦФ Першин М.
Свободный агент
03.01.26 / 30.06.26
ВР Щербицкий Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 07.07.26
ЦЗ Данилов Т.
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
ЦФ Укомский А.
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
10.07.26 / -
Свободный агент
08.07.26 / -
ВР Щербицкий Д.
Без клуба
Свободный агент
07.07.26 / -
ОП Душевский Д.
80 тыс €
05.07.26 / 31.12.27
ВР Будачев И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Гуренко А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Суханов Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Козлов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Левин В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Школик И.
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦФ Терещук Н.
Аренда
01.07.26 / 31.12.26
ЦЗ Данилов Т.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦП Казаков Р.
Свободный агент
14.03.26 / 31.12.26
ЦП Казаков Р.
Без клуба
Свободный агент
12.03.26 / -
Аренда
05.03.26 / 30.06.26
ЛЗ Быковский И.
Свободный агент
05.02.26 / 31.12.26
ЛФ Архипенко В.
Свободный агент
29.01.26 / -
ОП Давиденко К.
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
ЛФ Архипенко В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Машук-КМВ
Пятигорск
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Ивахнов М.
Свободный агент
19.02.26 / 01.07.26
ЛВ Бастюк И.
Без клуба
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ПВ Фаттахов Л.
Аренда
19.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
08.02.26 / -
ЛЗ Конюхов В.
Свободный агент
08.02.26 / -
ОП Косерик Н.
Аренда
05.02.26 / 30.06.26
ВР Плотников Е.
Аренда
01.01.26 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Хутов А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Топурия Т.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Ивахнов М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Свободный агент
12.03.26 / -
ПВ Осадчий И.
Без клуба
Свободный агент
19.02.26 / 20.03.26
Без клуба
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ЦФ Халибегов М.
Аренда
19.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Умаханов И.
Без клуба
Свободный агент
09.02.26 / -
ВР Саганович Д.
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.26
Родина-2
Москва
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Гордеев Д.
Свободный агент
10.03.26 / -
ПВ Савин Н.
Свободный агент
19.02.26 / 30.06.27
ВР Стенякин А.
Свободный агент
10.02.26 / 31.12.26
ЦП Голубков П.
Свободный агент
17.01.26 / 31.12.27
ЛЗ Ларионов К.
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.27
ПАЗ Лазарев А.
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.27
ВР Тарасов Р.
?
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
12.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Придава Н.
Аренда
04.07.26 / 30.06.27
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ОП Ларионов Е.
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Бирюков А.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЛВ Кожедуб С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Антонов И.
Аренда
08.04.26 / 31.12.26
АП Копылов Р.
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
ЛЗ Баранов Е.
?
27.03.26 / 31.12.26
ЦП Басыров С.
Свободный агент
23.03.26 / 31.12.26
Аренда
15.01.26 / 30.06.26
Сибирь
Новосибирск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Балкизов А.
Без клуба
Свободный агент
24.02.26 / 31.12.26
ПВ Мекш Д.
Без клуба
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ЦП Никитин Д.
Аренда
01.02.26 / 30.06.26
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Скворцов А.
Свободный агент
18.02.26 / 31.12.26
ЦФ Билалов Б.
Свободный агент
13.02.26 / 31.12.26
ПВ Григорьев Д.
Свободный агент
10.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Степанов А.
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Воропаев А.
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
Текстильщик
Иваново
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Маругин Д.
Свободный агент
12.07.26 / -
ВР Фадеев С.
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
ЦФ Помалюк А.
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
Свободный агент
12.07.26 / 30.06.27
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
ПВ Криушичев М.
Свободный агент
12.07.26 / 30.06.27
Свободный агент
12.07.26 / 30.06.27
ЦФ Корнеев А.
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
ОП Першин Н.
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
АП Симонов Д.
Свободный агент
11.07.26 / -
ЛЗ Иванников Д.
Свободный агент
11.07.26 / 30.06.27
ОП Роспутько А.
Свободный агент
11.07.26 / 30.06.27
ЦП Ермолин Р.
Без клуба
Свободный агент
05.03.26 / 01.07.26
ЦЗ Рогочий Б.
Аренда
18.02.26 / 30.06.26
ЦП Сабусов Д.
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
01.01.26 / 06.07.26
ЦФ Усов Д.
Аренда
01.01.26 / -
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
06.07.26 / -
Свободный агент
03.07.26 / -
Свободный агент
03.07.26 / 30.06.28
Свободный агент
02.07.26 / -
ЦФ Фенин Ф.
Без клуба
Свободный агент
02.07.26 / 31.12.26
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Ермолин Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Стешин Е.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
ЛВ Аносов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Тюрин В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Татаринов Е.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ВР Рябинкин А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Хитяев А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Поляков М.
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Чистяков Н.
Свободный агент
15.01.26 / 08.07.26
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Ярцев А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Торпедо Миасс
Миасс
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
09.07.26 / 30.06.27
ОП Горовых Д.
Без клуба
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Балахонов А.
Свободный агент
19.02.26 / -
ВР Албастов А.
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
06.02.26 / 31.12.26
ПВ Тарасов М.
Свободный агент
06.02.26 / -
ПЗ Столбов С.
Аренда
05.02.26 / 31.12.26
ВР Беззубов В.
Свободный агент
05.02.26 / -
ОП Ибрагимов Е.
Свободный агент
04.02.26 / 31.12.26
ЦФ Фадеев Н.
Свободный агент
20.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Ткачук Р.
Свободный агент
17.01.26 / 07.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Шведов А.
Свободный агент
30.03.26 / -
ЦЗ Агаханов А.
Свободный агент
24.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Шведов А.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
ВР Филиппов Р.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / -
ЦЗ Кирянин К.
Свободный агент
16.01.26 / 01.07.26