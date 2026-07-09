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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Трансферы 2-й Лиги А «Золото»

Велес
Москва
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Самок С.
Туран Товуз
Свободный агент
09.07.26 / 30.06.27
ПЗ Безчаснюк А.
Тюмень
Свободный агент
08.07.26 / 30.06.28
ЦП Садов Д.
Спартак К
Свободный агент
05.07.26 / -
ЛВ Корольков К.
Амкар-Пермь
Свободный агент
03.07.26 / 30.06.28
ЦП Бамматгереев М.
Текстильщик
Свободный агент
02.07.26 / -
ЦФ Мурза А.
Волга
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Сергеев Д.
Арсенал
Аренда
17.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Захаржевский М.
Локомотив (мол)
Свободный агент
08.02.26 / 30.06.28
ЦП Никин И.
Красное Знамя
Свободный агент
05.02.26 / 30.06.28
ОП Меликов И.
Ростов-2
Свободный агент
30.01.26 / 30.06.28
ЦФ Быковский А.
Спартак-2
Аренда
21.01.26 / 31.12.26
ОП Сапожников И.
Кубань Холдинг
Свободный агент
11.01.26 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Мицаев Р.
Ахмат
170 тыс €
12.07.26 / 30.06.29
ЦЗ Волков В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПП Смирнов О.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Гелоян И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Галкин В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Арустамян А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Дмитрий Д.
Сатурн
Аренда
20.03.26 / 31.12.26
ЛЗ Маклаков И.
Динамо Бр
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ЦФ Гайнов М.
Динамо Ставрополь
Свободный агент
20.01.26 / 31.12.26
ЦП Джамуев Г.
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
Волгарь
Астрахань
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Аносов Д.
Сочи
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
ВР Мамин А.
Урал
Аренда
10.07.26 / 30.06.27
ПВ Носов А.
Сибирь
Свободный агент
03.07.26 / 30.06.27
ЛВ Ковалевский Е.
Краснодар
Аренда
03.07.26 / -
ЛЗ Волков К.
Локомотив (мол)
Свободный агент
16.02.26 / -
ЛЗ Волков К.
Локомотив
Свободный агент
16.02.26 / 31.12.26
АП Кротов В.
Енисей
Свободный агент
01.02.26 / -
ЦФ Помалюк А.
Спартак-2
Аренда
17.01.26 / 30.06.26
ЦФ Морозов В.
Знамя Труда
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Галанин И.
Луки-Энергия
Свободный агент
26.03.26 / -
ЦФ Горяев Д.
Астрахань
Аренда
19.03.26 / 31.12.26
ЦФ Павлов Д.
Арсенал-2
Свободный агент
06.03.26 / -
ЦП Галанин И.
Без клуба
Свободный агент
27.02.26 / 31.12.26
ЦФ Павлов Д.
Без клуба
Свободный агент
27.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Тагиев А.
Астрахань
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ПАЗ Голуб И.
Без клуба
Свободный агент
18.02.26 / -
ПЗ Кривохижин Е.
Астрахань
Свободный агент
18.01.26 / 31.12.26
ВР Дмитриев С.
Астрахань
Свободный агент
18.01.26 / 31.12.26
Иртыш
Омск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Бавин Ю.
Без клуба
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ЦФ Билалов Б.
Сибирь
Свободный агент
13.02.26 / 31.12.26
ОП Янгаев А.
Сочи-2
Свободный агент
06.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Смирнов А.
Кубань
Свободный агент
05.02.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Клейнер Д.
Торпедо Вл
Свободный агент
25.02.26 / 31.12.26
АП Быков В.
Динамо Вг
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.26
ЦФ Маркин М.
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / -
АП Копылов Д.
Динамо Вл
Свободный агент
13.01.26 / 01.07.26
Калуга
Калуга
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Муминов И.
Ленинградец
Свободный агент
10.07.26 / -
ЦФ Мухин Е.
Арсенал-2
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ВР Ещенко С.
Минск
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Осадчий И.
Без клуба
Свободный агент
20.03.26 / 31.12.26
ВР Шакеров Р.
Родина
Свободный агент
18.02.26 / -
ЛВ Иванушкин Л.
Квант
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.26
ПВ Акимов Е.
Без клуба
Свободный агент
12.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Балашов К.
Авангард
Свободный агент
09.02.26 / 31.12.26
ПЗ Чибисов С.
Волна
Свободный агент
05.02.26 / -
АП Надольский А.
Енисей
Аренда
16.01.26 / -
АП Надольский А.
Енисей-М
Аренда
16.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Лукиных Е.
Нижний Новгород
Аренда
14.01.26 / 31.12.26
ОП Кротов С.
Уралец-ТС
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.26
ЦФ Грищенко И.
Гомель
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Шакеров Р.
Волга
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЛФ Гришин И.
Без клуба
Свободный агент
22.01.26 / -
ЦП Бастрыкин А.
Арсенал-2
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ОП Ушаков Е.
Орел
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
Ленинградец
Санкт-Петербург
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Стефанович И.
Шинник
Свободный агент
04.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Максецов А.
Ростов-2
Свободный агент
04.07.26 / 30.06.27
ЦП Емельянов Д.
Челябинск
Свободный агент
04.07.26 / 30.06.27
ВР Кузнецов А.
СКА-Хабаровск
Свободный агент
03.07.26 / -
ЛВ Петров И.
Ростов-2
Аренда
03.07.26 / 30.06.27
ОП Зарыпбеков Э.
Черноморец
Свободный агент
02.07.26 / 30.06.27
ЦФ Яковлев Д.
Черноморец
Свободный агент
02.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Ботака-Иобома Э.
Арсенал
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Морозов К.
Черноморец
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Родин Д.
Рубин
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Емельянов Д.
Челябинск
Аренда
19.02.26 / 30.06.26
ЦП Левин В.
2DROTS
Свободный агент
10.02.26 / 01.07.26
ЦФ Першин М.
Динамо СПб
Свободный агент
03.01.26 / 30.06.26
ВР Щербицкий Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 07.07.26
ЦЗ Данилов Т.
Динамо Киров
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
ЦФ Укомский А.
Шинник
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Гуца А.
Волга
Аренда
01.01.26 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Муминов И.
Калуга
Свободный агент
10.07.26 / -
ОП Горелишвили М.
СКА-Хабаровск
Свободный агент
08.07.26 / -
ВР Щербицкий Д.
Без клуба
Свободный агент
07.07.26 / -
ОП Душевский Д.
Динамо Мн
80 тыс €
05.07.26 / 31.12.27
ВР Будачев И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Гуренко А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Суханов Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Козлов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Левин В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Выскребенцев А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Школик И.
СКА-Хабаровск
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦП Муминов И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦФ Терещук Н.
Днепр
Аренда
01.07.26 / 31.12.26
ЦЗ Данилов Т.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Горелишвили М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦП Казаков Р.
Волна
Свободный агент
14.03.26 / 31.12.26
ЦП Казаков Р.
Без клуба
Свободный агент
12.03.26 / -
ЦФ Комиссаров А.
Торпедо Вл
Аренда
05.03.26 / 30.06.26
ЛЗ Быковский И.
Кубань
Свободный агент
05.02.26 / 31.12.26
ЛФ Архипенко В.
Торпедо Вл
Свободный агент
29.01.26 / -
ОП Давиденко К.
Балтика-2
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
ЛФ Архипенко В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Машук-КМВ
Пятигорск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Ивахнов М.
Муром
Свободный агент
19.02.26 / 01.07.26
ЛВ Бастюк И.
Без клуба
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ПВ Фаттахов Л.
Рубин-2
Аренда
19.02.26 / 31.12.26
ВР Шайхутдинов В.
Волга
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Васильев С.
Сатурн
Свободный агент
08.02.26 / -
ЛЗ Конюхов В.
Ислочь
Свободный агент
08.02.26 / -
ОП Косерик Н.
Оренбург
Аренда
05.02.26 / 30.06.26
ВР Плотников Е.
Динамо-2
Аренда
01.01.26 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Хутов А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Топурия Т.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Ивахнов М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Саидов А.
Муром
Свободный агент
12.03.26 / -
ЦЗ Васильев С.
Муром
Свободный агент
12.03.26 / -
ПВ Осадчий И.
Без клуба
Свободный агент
19.02.26 / 20.03.26
ЦЗ Васильев С.
Без клуба
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ЦФ Халибегов М.
Ангушт
Аренда
19.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Саидов А.
Муром
Свободный агент
11.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Умаханов И.
Без клуба
Свободный агент
09.02.26 / -
ВР Саганович Д.
Луки-Энергия
Свободный агент
29.01.26 / 31.12.26
Родина-2
Москва
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Гордеев Д.
Космос
Свободный агент
10.03.26 / -
ПВ Савин Н.
ЦСКА (мол)
Свободный агент
19.02.26 / 30.06.27
ВР Стенякин А.
Кубань Холдинг
Свободный агент
10.02.26 / 31.12.26
ЦП Голубков П.
Краснодар-2
Свободный агент
17.01.26 / 31.12.27
ЛЗ Ларионов К.
Краснодар-2
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.27
ПАЗ Лазарев А.
Краснодар-2
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.27
ВР Тарасов Р.
Родина-М
?
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Гапечкин А.
Текстильщик
Свободный агент
12.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Придава Н.
Челябинск
Аренда
04.07.26 / 30.06.27
АП Глотов А.
Шумбрат
Свободный агент
03.07.26 / 31.12.26
ЦП Маркитесов Д.
СКА-Хабаровск
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Маркитесов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ОП Ларионов Е.
Сокол
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Алехин А.
Арсенал
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
АП Бирюков А.
Арсенал
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ВР Ладоха Д.
Торпедо
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЛВ Кожедуб С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Антонов И.
Динамо Вг
Аренда
08.04.26 / 31.12.26
АП Копылов Р.
Тверь
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
ЛЗ Баранов Е.
Родина-М
?
27.03.26 / 31.12.26
ЦП Басыров С.
Шумбрат
Свободный агент
23.03.26 / 31.12.26
ВР Айсин М.
Шумбрат
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ВР Павлов Н.
Чайка
Свободный агент
17.01.26 / 31.12.26
ПЗ Гапечкин А.
Чайка
Аренда
15.01.26 / 30.06.26
АП Ака Ж.
Родина-М
?
01.01.26 / -
Сибирь
Новосибирск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Балкизов А.
Без клуба
Свободный агент
24.02.26 / 31.12.26
ПВ Мекш Д.
Без клуба
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ПЗ Зотов Г.
Оренбург
Свободный агент
08.02.26 / -
ПВ Носов А.
Челябинск
Свободный агент
03.02.26 / -
ЦП Никитин Д.
Балтика-2
Аренда
01.02.26 / 30.06.26
ЦП Мацхарашвили Н.
Уфа
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.26
ПВ Квеквескири Д.
Текстильщик
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Караев М.
Шинник
Свободный агент
08.07.26 / 30.06.28
ЦЗ Шмаков И.
Шинник
Свободный агент
07.07.26 / 30.06.27
ПВ Носов А.
Волгарь
Свободный агент
03.07.26 / 30.06.27
ЦФ Скворцов А.
Металлург Л
Свободный агент
18.02.26 / 31.12.26
ЦФ Билалов Б.
Иртыш
Свободный агент
13.02.26 / 31.12.26
ПВ Григорьев Д.
Металлург Л
Свободный агент
10.02.26 / 31.12.26
ЦП Иванов А.
Уфа
Свободный агент
22.01.26 / 30.06.27
ЦЗ Степанов А.
Динамо Киров
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Воропаев А.
Динамо Вл
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
Текстильщик
Иваново
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Маругин Д.
КАМАЗ
Свободный агент
12.07.26 / -
ВР Волков М.
Торпедо
Свободный агент
12.07.26 / -
ЛВ Гапеев В.
Чайка
Свободный агент
12.07.26 / 30.06.27
ПЗ Петин Ю.
Чайка
Свободный агент
12.07.26 / 30.06.27
ВР Фадеев С.
Нижний Новгород
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
ЦФ Помалюк А.
Спартак-2
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
ПЗ Гапечкин А.
Родина-2
Свободный агент
12.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Крутовских А.
Нижний Новгород
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
ПВ Криушичев М.
Чайка
Свободный агент
12.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Никитенков А.
Чайка
Свободный агент
12.07.26 / 30.06.27
ОП Гузиев Е.
Спартак
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
ЦФ Корнеев А.
Локомотив
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
ОП Першин Н.
Крылья Советов
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
АП Симонов Д.
Динамо-2
Свободный агент
11.07.26 / -
ПВ Гуляев Е.
Чайка
Свободный агент
11.07.26 / 30.06.27
ЦП Джебов А.
Чайка
Свободный агент
11.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Иванников Д.
Чайка
Свободный агент
11.07.26 / 30.06.27
ЦФ Дунай В.
Чайка
Свободный агент
11.07.26 / 30.06.27
ОП Иванов И.
Чайка
Свободный агент
11.07.26 / 30.06.27
ЦФ Филев А.
Чайка
Свободный агент
11.07.26 / 30.06.27
ОП Роспутько А.
Чайка
Свободный агент
11.07.26 / 30.06.27
ЦП Ермолин Р.
Без клуба
Свободный агент
05.03.26 / 01.07.26
ЦЗ Рогочий Б.
Челябинск
Аренда
18.02.26 / 30.06.26
ЦП Сабусов Д.
Знамя Труда
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Ужгин М.
Чайка
Свободный агент
19.01.26 / 01.07.26
ПЗ Бочко Н.
Динамо Киров
Свободный агент
01.01.26 / 06.07.26
ЦФ Усов Д.
Оренбург-2
Аренда
01.01.26 / -
ОП Демьянов В.
Спартак К
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Фенин Ф.
Акрон-2
Свободный агент
11.07.26 / -
ПЗ Бочко Н.
БАТЭ
Свободный агент
06.07.26 / -
ОП Демьянов В.
Тюмень
Свободный агент
06.07.26 / -
ЦЗ Клементьев И.
Сокол
Свободный агент
03.07.26 / -
ЦФ Мелекесцев Т.
Арсенал
Свободный агент
03.07.26 / 30.06.28
ЦП Бамматгереев М.
Велес
Свободный агент
02.07.26 / -
ЦФ Фенин Ф.
Без клуба
Свободный агент
02.07.26 / 31.12.26
ЦЗ Ужгин М.
СКА-Хабаровск
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Ермолин Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Мелекесцев Т.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Стешин Е.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Бочко Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
ЛВ Аносов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Тюрин В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Козловский Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Татаринов Е.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Азаров В.
Сокол
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦП Бамматгереев М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
ЦЗ Ужгин М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Клементьев И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ВР Рябинкин А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Демьянов В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Хитяев А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Поляков М.
Тюмень
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Чистяков Н.
Черноморец
Свободный агент
15.01.26 / 08.07.26
ПВ Квеквескири Д.
Сибирь
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Ярцев А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Торпедо Миасс
Миасс
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Ульяновский В.
Челябинск
Аренда
09.07.26 / 30.06.27
ОП Горовых Д.
Без клуба
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Балахонов А.
Носта
Свободный агент
19.02.26 / -
ВР Албастов А.
Челябинск-2
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ЦП Котельников И.
Без клуба
Свободный агент
06.02.26 / 31.12.26
ПВ Тарасов М.
Орел
Свободный агент
06.02.26 / -
ПЗ Столбов С.
Оренбург-2
Аренда
05.02.26 / 31.12.26
ВР Беззубов В.
Динамо Вг
Свободный агент
05.02.26 / -
ОП Ибрагимов Е.
Алания
Свободный агент
04.02.26 / 31.12.26
ЦФ Фадеев Н.
Кубань Холдинг
Свободный агент
20.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Ткачук Р.
Металлург Л
Свободный агент
17.01.26 / 07.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Ткачук Р.
КАМАЗ
Свободный агент
07.07.26 / 30.06.27
ПВ Ларин А.
Сатурн
Свободный агент
01.04.26 / 31.12.26
ЦЗ Шведов А.
Челябинск-2
Свободный агент
30.03.26 / -
ЦЗ Агаханов А.
Орел
Свободный агент
24.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Шведов А.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
ВР Филиппов Р.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / -
ЦЗ Кирянин К.
Динамо Ставрополь
Свободный агент
16.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Осипов Д.
Динамо Вл
Свободный агент
06.01.26 / 01.07.26
АП Амелин А.
Динамо Вл
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
Баланс лиги
ПоказателиСумма
Доходы250 тыс €
Расходы0 €
Общий баланс250 тыс €
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