Бояринцев: «Я все еще являюсь тренером «молодежки» «Торпедо»

Наставник молодежной команды "Торпедо" Денис Бояринцев заявил, что пока рано говорить о его назначении в "Носту". Сегодня на официальном сайте клуба из Новотроицка появилась информация о том, что специалист пополнил тренерский штаб Михаила Белова.

"Михаил Валерьевич Белов предложил мне стать его помощником в "Носте", но официально в клубе меня еще нет. Все находится еще на стадии переговоров и никаких официальных бумаг не подписано. На данный момент продолжаю работу с молодежным составом "Торпедо", – сказал Бояринцев.